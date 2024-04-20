Стрельба и убийство полицейского на Винниччине: что известно о подозреваемых

В Винницкой области двое мужчин ночью напали на полицейских, один из правоохранителей погиб.

В Винницкой области в ночь на 20 апреля, около 01:40, возле села Яланец Гайсинского района двое мужчин совершили нападение на патрульных полицейских. В результате стрельбы погиб 20-летний работник полиции Максим Зарецкий. Еще один полицейский, капитан Максим Шарапанский, получил ранение. По предварительным данным, его жизни ничего не угрожает.

ТСН.ua собрал все, что известно по состоянию на данный момент о подозреваемых в преступлении.

Правоохранители отмечают, что благодаря усилиям оперативных служб удалось установить лиц, вероятно, причастных к совершению преступления.

В Сухопутных войсках, в частности, подтвердили, что подозреваемые – военнослужащие одной из бригад ВСУ, но которой именно не сообщается.

Погибший в Винницкой области 20-летний сотрудник полиции Максим Зарецкий / Фото: Национальная полиция Украины

"На видео, которое распространяется в медиа, присутствуют военнослужащие одной из воинских частей Сухопутных войск Вооруженных Сил Украины. Командование Сухопутных войск предоставит максимальное содействие во всестороннем и беспристрастном расследовании в убийстве полицейского", — говорится в сообщении.

В Сети начали распространять информацию, что злоумышленники – якобы бойцы 28-й отдельной механизированной бригады. Однако военное командование опровергло эту информацию.

"Два разыскиваемых лица не являются военнослужащими 28-й ОМБр. Не распространяйте ложную информацию", — сойдется в официальном заявлении.

На видео с бодикамеры патрульного слышно, что один из нападавших назвал второго папой и заявил, что они вместе проходят службу.

Издание "Думская" писало, что это – 26-летний Виталий Василака и его 51-летний отец Валерий Василака. Оба – уроженцы села Черномин Тульчинского района Винницкой области.

Ряд СМИ впоследствии сообщил, что убийцы полицейского якобы сами сдались в районе села Соболевка в Одесской области, однако впоследствии сообщение опровергли.

По состоянию на 15:40 в Нацполиции Украины или в МВД не сообщали о задержании злоумышленников.

Нападающих ищут по всей стране, объявлен план перехвата.

Офис генерального прокурора возбудил уголовное дело по ст. 348 УК Украины – посягательство на жизнь работника правоохранительного органа, члена общественного формирования по охране общественного порядка и государственной границы или военнослужащего). Статья предусматривает лишение свободы на срок от 9 до 15 лет или пожизненное лишение свободы.

Спикер Украинской добровольческой армии "Юг" Сергей Братчук подчеркнул, что дискуссия в Сети об убийстве полицейского в Винницкой области "опасна" и ее "подогревают российские боты".

"Сетью распространяют мнение, что вроде бы "плохие полицейские "достают" добрых военных". Фиксируем сразу две вредные позиции: военные не выдерживают прессинг со стороны плохой полиции; украинские защитники – опасны. Градус дискуссии поднимают российские боты, играющие за обе команды", – предупредил он.

Братчук отметил, что цель российских ботов – подорвать доверие к ВСУ и правоохранителям, а также расколоть украинцев. Он просит украинцев не вестись на манипуляции в Сети.

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Напомним, одиозный Ляшко попал в скандал: военные слили правду об экс-нардепе в армии.

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