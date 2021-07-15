Стрельба на "чеченской свадьбе" в Одесской области: нарушителю грозит 7 лет за решеткой

Некоторых гостей банкета правоохранители планируют депортировать на родину.

Спецназовцы прервали громкую свадьбу в курортном селе Фонтанка Одесской области. Они ворвались в ресторан и положили мужчин вниз, чтобы задержать молодого человека, который среди бела дня стрелял из автомата на оживленной дороге. И его сообщника, что устроил на перекрестке дрифт.

Более подробно — в материале ТСН.19:30.

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Не «криминальные разборки» и не спецоперация, а свадьба: гость салютует молодоженам из автомата. Средь бела дня стреляет в воздух на оживленном перекрестке, возле торгового центра и остановки в курортном селе, до отказа забитом отдыхающими. Здесь селом проходит трасса в Одессу. Участники кортежа приветствуют выстрелы звуками клаксонов и подбадривают криками. Водитель черного БМВ устраивает на перекрестке безумный дрифт.

Резкие звуки а потом рев мотора услышали мастера салона красоты — его окна выходят именно на перекресток. Увидеть человека с автоматом никак не ожидали. Видео стрельбы и дрифта сами же и слили на местные Телеграмм-каналы. Где его и увидели полицейские. В области сразу объявили план "Перехват". И уже через час выстрелы раздались снова — в ресторане, где должно было продолжиться празднование свадьбы, ворвались бойцы "Корда".

Блюда и угощение так и остались на столах. Пока "кордовцы" на улице проводили следственные действия с мужчинами, женщинам и детям внутри ресторана было уже не до веселья. Парень с оружием утверждает — стрелял холостыми. И не из автомата — из карабина. Правда ли это — выяснит следствие. Однако на квалификацию это никак не повлияет. Парню все равно грозит до 7 лет за решеткой — за хулиганские действия с применением оружия. Дрифтеров — административное наказание и штраф, стрелку — криминал. Не помогут и извинения, которые он записал.

Десятки мужчин из ресторана повезли в Одессу. По неофициальной информации, в миграционную службу, проверять законность пребывания на территории Украины. Вероятнее всего, многим из них придется отсюда уехать.

Новости Украины: спецназовцы на свадьбе - в Одессе задержали мужчину, который стрелял накануне

Напомним, мужчина в Киеве открыл огонь, когда его пытались выселить из квартиры. По его словам, за эту квартиру идет слушание в суде.

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