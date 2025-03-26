Стрельба на Оболони в Киеве: что известно о жертве и стрелке (фото)

В результате происшествия ранения получил местный житель. Он госпитализирован в больничное учреждение в тяжелом состоянии.

Сегодня, 26 марта, в 14:35 в полицию поступило сообщение о том, что на улице Иорданской в Киеве неизвестный произвел несколько выстрелов в местного жителя и сбежал. На место происшествия выехала следственно-оперативная группа, оперативные работники и кинолог со служебной собакой.

Об этом ТСН рассказали в полиции.

По указанному адресу правоохранители обнаружили 48-летнего потерпевшего с ранениями головы, которого медики в тяжелом состоянии забрали в больничное учреждение. Во время осмотра места происшествия правоохранители обнаружили стреляные гильзы.

В Киеве произошла стрельба / Фото: Полиция Киева / Facebook

В правоохранительных органах ТСН.ua рассказали, что в городе была введена специальная полицейская операция и все наряды полиции ориентировали на поиски злоумышленника. В результате проведенных мероприятий полицейские обнаружили автомобиль нападающего и задержали стрелка. Им оказался 52-летний киевлянин, с которым продолжаются следственные действия.

Стрельба в Киеве / Фото: Полиция Киева / Facebook

По данному факту возбуждено уголовное производство по ч. 4 ст. 296 Уголовного кодекса Украины. Мотивы и все обстоятельства происшествия выясняются.

В Киеве задержали стрелка / Фото: Полиция Киева / Facebook

Напомним, в Киеве полиция задержала мужчину в розыске.

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