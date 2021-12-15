Стрельба на рынке в Харькове началась из-за неподеленных дюбелей: одного из нападающих до сих пор разыскивают

Стрельба на рынке в Харькове началась из-за неподеленных дюбелей: одного из нападающих до сих пор разыскивают

Покупатели со скандалом ушли из киоска, впрочем через несколько минут вернулись с двумя травматическими пистолетами.

Стрельба на центральном рынке Харькова закончилась с двумя потерпевшими и одним задержанным. Конфликт возник между продавцами и покупателями, которые сначала ссорились, а уже впоследствии начали драться и раздались выстрелы.

Об этом идет речь в ТСН.12.00.

Все произошло в магазине электротоваров. Не на камеру работники рынка рассказали, что двое мужчин пришли сюда покупать дюбеля и попросили предоставить их поштучно. А продавцы заверили, что крепежные изделия продают только пачками. Из-за этого вроде бы и возникла словесная перепалка, которая впоследствии переросла в драку и стрельбу.

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Покупатели сначала со скандалом ушли из киоска, впрочем через несколько минут вернулись с двумя травматическими пистолетами. Одному продавцу попали в ногу, другому – пуля попала в мобильный телефон. Один из нападавших ударил его, тот упал на землю и разбил лицо.

«Три выстрела слышал. Думал сначала, что петарды, а стреляли, значит, в человека. Крови было, изо рта кровь лилась и из головы», — говорит очевидец.

Посетители и работники рынка самостоятельно задерживают одного из стрелков. Его свернули и держали так, пока не приедет полиция. Второй скрылся.

На место прибыла и скорая. Одному из пострадавших оказали помощь на месте. Еще одному от удара в голову на время потерял сознание, его забрали в больницу.

«Травмы получили двое мужчин. 57-летний мужчина во время падения повредил мягкие ткани лица и был направлен в городскую больницу скорой помощи и 47-летний – у него рана голени», – рассказывают медики.

В полиции подробности конфликта пока не разглашают. Известно, что уже допросили свидетелей и изъяли оружие. Второго нападающего до сих пор разыскивают.

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