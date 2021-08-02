Стрельба на свадьбе в Черновцах: у жениха и его друга изъяли оружие, патроны и автомобиль

Стрельба на свадьбе в Черновцах: у жениха и его друга изъяли оружие, патроны и автомобиль

Сегодня суд будет определять меру пресечения мужчине.

Сегодня, 2 августа, на Буковине суд будет определять меру пресечения мужчине, который устроил стрельбу на собственной свадьбе.

Об этом говорится в выпуске ТСН.Ранок.

27-летнему жениху, что стрелял из автоматического карабина, высунувшись в люк внедорожника из свадебного кортежа, грозит до 7 лет тюрьмы.

Стрелял он, проезжая мимо дома односельчан. Эти развлечения гости сняли и выложили в соцсети. Там запись увидели правоохранители. Поэтому приехали и открыли уголовное производство.

Автомат — как выяснилось — жених одолжил у товарища.



"Полицейские изъяли у них оружие, патроны, автомобиль и другие вещественные доказательства причастности к уголовному преступлению. Все направили на экспертизу. Правонарушителю сообщено о подозрении в совершении преступления", — рассказала пресс-секретарь патрульной полиции Черновицкой области Диана Козлова.

Новости Украина: на Буковине будут выбирать меру наказания мужчине, устроившему стрельбу на свадьбе

Напомним, мужчина, который устроил стрельбу на "чеченской свадьбе" под Одессой, вышел из СИЗО под залог.

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