Стрельба в баре Киева, наделавшая шумихи: полиция сообщила, что произошло на самом деле

Полиция сообщила детали инцидента / © Национальная полиция Украины

В Киеве на Новопечерских Липках в одном из баров неизвестный стрелял в компанию отдыхающих. В результате инцидента пострадала девушка.

Инцидента попал на видео, которое разлетелось по Сети.

Как выяснил ТСН.ua, стрельба в баре, видеозапись которой распространили в соцсетях, произошла в минувшие выходные в Киеве.

По данным полиции, в результате выстрелов пострадавших не было, но пострадала женщина, получившая удар стулом. Стрелок был задержан. Больше подробностей полиция Киева обещает предоставить позже.

