Стрельба в баре Киева, наделавшая шумихи: полиция сообщила, что произошло на самом деле
Посетитель столичного заведения достал пистолет и открыл огонь по людям. Пули летели по всему залу.
В Киеве на Новопечерских Липках в одном из баров неизвестный стрелял в компанию отдыхающих. В результате инцидента пострадала девушка.
Инцидента попал на видео, которое разлетелось по Сети.
Как выяснил ТСН.ua, стрельба в баре, видеозапись которой распространили в соцсетях, произошла в минувшие выходные в Киеве.
По данным полиции, в результате выстрелов пострадавших не было, но пострадала женщина, получившая удар стулом. Стрелок был задержан. Больше подробностей полиция Киева обещает предоставить позже.
Напомним, в Киеве пьяный злоумышленник устроил стрельбу на рынке и попал в мужчину.