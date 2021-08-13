Стрельба в Британии: нападающий застрелил ребенка и мать и продолжил убивать случайных прохожих

Правоохранители говорят — ему было 22, и, похоже, связей с террористами мужчина не имел.
Стрельба в Великобритании — стали известны подробности о мужчине, который убил шесть человек в южном городе Плимут.
Об этом говорится в сюжете ТСН.19: 30.
Очевидцы рассказывают — нападающий застрелил 5-летнюю девочку и ее мать, а затем выбежал на улицу и продолжил стрелять по случайным прохожим. Полиция прибыла на вызов через 6 минут, но стрелок уже покончил с собой.
Правоохранители говорят — ему было 22, и, похоже, связей с террористами человек не имел. Причиной стрельбы называют бытовой инцидент — мотивы нападающего еще расследуют. Известно, что в видеороликах на своих страницах в соцсетях стрелок жаловался на изоляцию и проблемы в отношениях с женщинами. А еще — вспоминал женоненавистнические онлайн-группы, которые уже были причастны к другим преступлениям в этом городе.
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