Стрельба в Днепре: полиция рассказала, зачем стреляла по автомобилю с ребенком

В полиции Днепропетровской области прокомментировали сегодняшнюю стрельбу в областном центре.

Как рассказал в комментарии для ТСН.ua представитель пресс-службы патрульной полиции региона Павел Карманов, чрезвычайное происшествие произошло с участием женщины, которая создавала аварийные ситуации на дорогах города, из-за чего возникла опасность для окружающих.

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"От очевидцев поступили сообщения, что женщина нарушает ПДД, создает аварийные ситуации и неадекватно себя ведет. Полиция обнаружила нарушительницу и начала преследовать. Женщина не остановилась. Поскольку была угроза жизни и здоровью окружающих, полицейские применили оружие по колесам автомобиля, женщину задержали. В салоне авто была женщина с 2-летним ребенком", — сообщил нам Павел Карманов.

Напомним, в понедельник, 2 января, в Днепре на Набережной Победы, на территории храма Пресвятой Богородицы полиция со стрельбой задержала автомобиль Citroen. За рулем автомобиля находилась женщина, а в салоне – ребенок около 2-х лет.

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