Стрельба в Киеве

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На днях в Киеве произошла стрельба прямо на улице — на территории одного из гаражных кооперативов выходец с Кавказа расстрелял двух соотечественников, которые пришли к нему, по его словам, требовать деньги якобы за долг, которого не существует.

Стрельба в Киеве: что известно о нападающих

Как сообщил заместитель главы Нацполиции Украины Андрей Небытов, двое вооруженных мужчин пришли с претензиями к своему соотечественнику, но последний выхватил у одного из них пистолет и начал стрельбу.

Одного убил на месте, другой от тяжелых ранений скончался в больнице.

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По данным Небытова, пистолет, от пуль которого погибли оба, в свое время был похищен в одной из квартир. По имеющейся информации, оба иностранца во время блекаутов в Украине обворовывали квартиры украинцев.

По словам Андрея Небытова, оперативники уголовного розыска некоторое время назад вышли на след воров, поэтому быстро вычислили личность стрелка.

По данным полиции, он уже задержан, ведется следствие.

Как выяснил ТСН.ua, двое из фигурантов в свое время нелегально пересекли границу Украины, третий был в браке с украинкой.

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Что известно о стрельбе в Киеве

Напомним, в Киеве на территории гаражно-строительного кооператива произошла стрельба, в результате которой погибли двое мужчин. Как сообщил заместитель главы Национальной полиции Украины Андрей Небытов, все участники конфликта являются выходцами из Кавказского региона.

Схватка возникла при выяснении отношений, когда один из мужчин открыл огонь. Один из пострадавших скончался на месте, другой — впоследствии в больнице. Подозреваемый уже задержан, он находится под стражей.

По предварительным данным правоохранителей, причиной стрельбы стал спор из-за денег и совместной преступной деятельности. Погибших подозревали в квартирных кражах, которые они совершали во время блекаутов после российских обстрелов.

Сам пистолет, из которого стреляли, вероятно, также похищен во время одного из таких преступлений. Реагируя на инцидент, Андрей Небытов настоял на жестком противодействии незаконной миграции, отметив, что иностранцы пытаются нелегально закрепиться в Украине.

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Опубликованная полицией статистика свидетельствует, что за первые пять месяцев 2026 в Украине к уголовной ответственности привлекли 48 иностранцев и лиц без гражданства. Всего за этот период они совершили 473 уголовных правонарушения.

Среди них — 102 имущественных преступления, 83 наркопреступления, 37 фактов незаконного оборота оружия, 31 нарушение безопасности дорожного движения или угон, а также 21 особо тяжкое преступление, включая убийства и насилие.

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