Стрельба в Николаеве: пострадавший заявляет, что вынужден был отстреливаться от неизвестных в масках

Стрельба в Николаеве: пострадавший заявляет, что вынужден был отстреливаться от неизвестных в масках

Человек в больнице с травмами от избиения

Вечером накануне, в оживленном месте Николаева, посетители окружающих кафе увидели, как мужчина с пистолетом убегает от компании мужчин и отстреливается.

Об этом говорится в ТСН.12.00.

Свидетели видели, как мужчина бежит от многоэтажки в местный ресторан, дергал двери, пытаясь там спрятаться, впрочем ресторан был закрыт. Между тем его почти догнали несколько мужчин. Именно тогда беглец и стал стрелять. И это чудо, что не пострадал никто из случайных свидетелей, ведь несмотря на позднее время, люди там были.

Выстрелы не остановили компанию, они навалились на стрелка, отобрали пистолет и начали его бить. В больницу с вогнепальнмы ранениями пока никто из них не обращался, хотя шаров стрелок выпустил немало. А вот самого стрелка с серьезной травмой головы забрала скорая.

Журналистам ТСН он рассказал, что не знает, кто на него напал. Вроде на него напали неизвестные в масках.

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«Я не знаю, какая причина, что они захотели расправиться. Во дворе, когда началось, у меня конфликта не было. Они позвали меня и стали доставать из сумок пистолеты, ну и я открыл огонь. У меня было патронов 15-16, и все выстрелил в них, но кого это остановило, а кого нет. Но было численное преобладание», — рассказывает он.

Уже известно, что пистолет был травматический и зарегистрирован. Или попал мужчина в кого-то, сейчас выясняют полицейские. Не исключают, что раненые из компании могли не обращаться в больницу.

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