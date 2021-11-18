Стрельба в Николаеве: раненый из дробовика мужчина заявил, что он участник боевых действий

Стрельба в Николаеве: раненый из дробовика мужчина заявил, что он участник боевых действий

В каком направлении мог исчезнуть нападающий, есть ли его приметы, в полиции пока не разглашают.

Стрельба в центре Николаева — один человек погиб, еще один ранен. Все произошло во дворе многоэтажки. После расстрела нападавший скрылся, ружье бросил в соседнем дворе. Сейчас в городе объявлена спецоперация — ищут стрелка.

Об этом говорится в ТСН.12.00.

Дом, где произошла стрельба в самом центре города. Попасть внутрь не так уж и просто, ведь здесь ворота и заборы на электронных замках.

Жители говорят, выстрелы раздались накануне около 8 вечера, возле одного из подъездов заметили раненого мужчину, испуганные люди вызвали полицию. Когда приехали копы и медики, человек был уже мертв. Недалеко во дворе нашли ружье, его уже отдали на экспертизу. Скорее всего, именно из нее стрелял нападающий. Ведь эксперты говорят: в погибшего стреляли именно из дробовика.

В каком направлении мог исчезнуть нападающий, есть ли его приметы, в полиции пока не разглашают.

По информации местных СМИ, застреленный – 51-летний бизнесмен. Он вроде бы приехал во двор на автомобиле вместе с товарищем. Остановился у подъезда и в этот момент по автомобилю неизвестный открыл стрельбу. Одного человека ранил в руку, тот упал на пол машины. Второй мужчина бросился к подъезду, чтобы скрыться. На лестнице его настиг второй выстрел. Местные жители говорят, что погибший и пострадавший явно не из их дома.

Новости Николаева: во время стрельбы в центре города погиб мужчина, еще один ранен

«Здесь совершенно новые люди в последнее время жили. Дом считается привилегированным – сталинские постройки, поэтому сюда все новые с деньгами товарищи пытаются получить квартиру», – рассказывает местный.

«Сидел мужчина в скорой, говорил, что он участник боевых действий, которое будто бы задело», — добавляет соседка.

Имен погибшего и потерпевшего в полиции не говорят. Что они делали во дворе этого дома – официальной информации тоже нет. Вообще, полиция пока не комментирует инцидент. Говорят единственное – ищут убийцу. В городе объявлена спецоперация по задержанию стрелка.

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