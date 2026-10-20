Стрельба в шестерых человек в ТЦК Киева во время мобилизации: кем оказался нападавший

Нападающий ранил шестерых человек в помещении ТЦК в Киеве / © ТСН

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Стали известны подробности о стрельбе в помещении Печерского районного территориального центра комплектования и социальной поддержки Киева.

Как сообщили ТСН.ua в полиции Киева, выстрелы в трех полицейских и трех представителей ТЦК произвел 41-летний гражданин, доставленный в ТЦК из-за нарушения мобилизационного законодательства. По предварительным данным, ранее в поле зрения правоохранителей он не попадал.

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Но, как рассказали для ТСН.ua информированные источники во властных структурах, после того, как произошла стрельба, дома у этого гражданина был обыск.

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«Там было найдено еще несколько единиц оружия», — уточнили наши источники. Позже это подтвердили официально и в Офисе генпрокурора, уточнив, что арсенал состоял из автоматов и гранаты.

Пистолет, из которого нападавший совершил семь прицельных выстрелов. Фото: Национальная полиция Украины

В свою очередь представитель Украинской ассоциации владельцев оружия Георгий Учайкин на своей странице в соцсети сообщил со ссылкой на источники в правоохранительных органах, что задержанный устроил стрельбу из боевого пистолета Sig Sauer. Из открытых источников известно, что таким оружием пользуются полицейские отдельных государств.

По данным Учайкина, полицейские получили ранения в область лопатки и нижней части тела, а один из раненых представителей ТЦК — в ягодичную область.

По официальным данным правоохранителей, стрелку объявили о подозрении. По данным Офиса генпрокурора, один полицейский и один военнослужащий находятся в реанимации в тяжелом состоянии.

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Напомним, ранее сообщалось о том, сколько в Украине уклонистов и военных в СОЧ. Народный депутат Александр Федиенко предложил ограничить уклонистам и военным в СОЧ доступ к отдельным услугам в ЦНАПах и банках, чтобы усложнить им повседневную жизнь.

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