Отец хотел защитить сына от мобилизации и проник на территорию терцентра. Теперь мужчине угрожает тюрьма.

Все подробности рассказали журналисты в эксклюзиве TSN.UA.

Стрельба в ТЦК и СП

В социальных сетях, в частности в Telegram, активно распространяются видео, на которых мужчины в военной форме применяют силу к гражданскому.

▶ На YouTube-канале ТСН можно просмотреть по этой ссылке видео: НОВЫЕ СКАНДАЛЫ С ТЦК!

Отец хотел защитить сына

Согласно сообщениям в Сети, событие произошло в Саксаганском районном ТЦК, куда, вероятно, доставили мужчину для мобилизации. Он пытался помочь сыну, но ситуация обострилась: один из работников ТЦК осуществил. выстрелы в воздух.

Инцидент вызвал бурное обсуждение в соцсетях.

Заявление ТЦК

Как отметили в ТЦК, причиной поведения мужчины стала "неадекватная эмоциональная реакция на задержание представителями Национальной полиции и доставку в РТЦК и СП его сына".

"В условиях действия правового режима военного положения, гражданский гражданин проник с ножом на территорию режимного военного объекта, угрожал оружием военнослужащим Вооруженных Сил Украины, грубо препятствовал мерам мобилизации, создал угрозу для общественного порядка, за что был задержан военнослужащими РТЦК и СП". место происшествия была вызвана следственно-оперативная группа."

"Еще раз напоминаем — военнослужащие всех ТЦК и СП — это военные с боевым опытом периодов АТО, ООС и полномасштабного вторжения РФ в Украину, выполняющих служебные обязанности в военное время в соответствии с требованиями действующего законодательства. Попытки препятствования законной деятельности военнослужащих ТЦК и СП, попытки сопротивления, нападение, оскорбления – противоправны и предусматривают административную и уголовную ответственность."

Позже стало известно, что перелазившего через забор мужчину задержали и доставили в отделение полиции. Этот момент зафиксировали очевидцы, а видео распространили в социальных сетях.

Снижение мобилизационного возраста

Вот так отец хотел защитить сына, а теперь и сам вероятно окажется за решеткой. армии. Об этом написал ряд западных изданий.

В частности, сообщается, что высокопоставленный чиновник из администрации Байдена, говоривший на условиях анонимности, сказал, что «чистая математика» ситуации в Украине заключается в том, что ей нужно больше военных для борьбы с российским полномасштабным вторжением, больше советник президента США. нацбезопасности Джейк Салливан заявил, что причиной сложной ситуации на фронте в Украине является недостаточное количество военных. могли бы США сделать что-то иначе о поддержке Украины с учетом нынешних потерь территорий. Он ответил, что нет прямой пропорциональности между переданным оружием и положением на поле боя. могла бы изменить ход войны. В то же время Украине нужно "увеличить количество войск на передовой", чтобы укрепить позиции.

Реакция ОП

Он заявил, что снижать мобилизационный возраст для увеличения войска нет смысла, ведь оружия не хватает даже тем, кого уже мобилизовали. Об этом он написал 27 ноября в соцсети Х. словам, партнеры Украины имеют полный доступ к данным и могут сравнить "обещания с реальными поставками".

"Нет смысла слышать призывы к Украине снизить мобилизационный возраст, якобы для того, чтобы призвать больше людей, когда мы видим, что ранее объявленное оборудование не поступает вовремя. Из-за этих задержек в Украине не хватает оружия для оснащения уже мобилизованных солдат".

Зеленский о снижении мобилизационного возраста

Президент Владимир Зеленский во время своего выступления в Верховной Раде 19 ноября заявил, что в настоящее время власти не готовят снижение мобилизационного возраста.

"Скрутили" прямо на улице

А между тем, инцидент из ТЦК в Кривом Роге – не единственный, который вызвал возмущение украинцев на днях Сеть всколыхнуло видео из Ивано-Франковска. По словам очевидцев, гражданского свернули посреди улицы.

Впоследствии появилось сообщение от полиции Ивано-Франковской области. 1999 г.р., по словам полиции, начал вести себя агрессивно, кричал и пытался убежать. Мужчину доставили в Ивано-Франковский ТЦК и СП для уточнения военно-учетных данных.

В помещении ТЦК и СП полицейские провели поверхностную проверку личности, а у задержанного обнаружили два свертка наркотических веществ и нож. На место сразу вызвали следственно-оперативную группу.. 185 (Злобное неповиновение законному распоряжению или требованию полицейского) КУоАП.

В настоящее время решается вопрос о внесении сведений в ЕРДР по ст. 309 и 263 Уголовного кодекса Украины. и это точно не прибавляет мотивации мужчинам.

Между тем, Служба безопасности Украины задержала 8 граждан, причастных к попытке срыва мобилизации в стране.

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