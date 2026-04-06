Стрельба в центре Луцка: девушка попала в троллейбус с пассажирами (видео)
На кадрах видно, как девушка производит выстрел, в результате которого были повреждены стекла в троллейбусе.
В самом центре Луцка развлечения с оружием чуть не привели к трагедии. Девушка устроила стрельбу посреди людной улицы, попав в окно троллейбуса.
Инцидент получил огласку после того, как видео с «героиней» попало в социальные сети. На кадрах видно, как девушка производит выстрел, в результате которого были повреждены стекла в троллейбусе.
Чудом обошлось без жертв
В момент обстрела в салоне троллейбуса находились пассажиры. Несмотря на разбитое окно, по предварительным данным, никто из людей внутри транспорта не пострадал. Также, к счастью, пуля не задела прохожих, хотя на улице в это время было довольно людно.
Что говорят в полиции
Полиция Волынской области уже приступила к проверке по этому факту. Как сообщили в отделе коммуникаций ГУНП в комментарии для ТСН.ua, копы обнаружили видео во время мониторинга соцсетей и зарегистрировали происшествие.
Правоохранители устанавливают личность стрелявшей, вид оружия, которое она использовала, и все обстоятельства дерзкого поступка. Решается вопрос о правовой квалификации происшествия.
«Во время мониторинга соцсетей мы обнаружили это видео, было зарегистрировано это сообщение, выясняются все обстоятельства этого случая», — сообщили в комментарии для ТСН.ua в отделе коммуникаций ГУНП в Волынской области.
Напомним, в Киеве произошла стрельба: иностранец выпустил семь пуль.