Стрельба вдогонку и роды под дулами: через год после освобождения иванковцы вспомнили пережитые ужасы оккупации

Сейчас здесь почти ничего не напоминает о том, что здесь были оккупанты, но город все еще приходит в себя после того, как по его улицам ездили российские танки.

Иванков — поселок на Киевщине, который одним из первых принял на себя удар российской армии 24 февраля и пережил 36 дней оккупации, ужаса и боли, говорится в ТСН.

В местной больнице за 36 дней оккупации на свет появилось 18 малышей – трое мальчиков и 15 девочек. У Анны схватки начались ночью, но попасть в больницу не смогла. "Машины были, все было, а мы были постоянно под прицелом, выйти из дома ночью, или после трех часов дня было нереально, потому что сразу открывался огонь по нам", — вспоминает женщина, почему пришлось рожать дома.

Дома помогло то, что рядом была мама, работающая медсестрой и врач, дававший наставления по телефону. В больницу они уже добрались утром, через несколько часов после родов. "Мне было настолько страшно и мне казалось, что я очень старалась, потому помощи, как таковой и лекарств, у нас не было", — говорит Анна.

Так же в роддом пыталась прорваться и беременная Саша, а оккупанты ее не пропускали. “Наткнулись на одну колонну, потом на другую колонну, нас развернули, стреляли над машиной. Мы говорили, что мы в роддом, им было безразлично. Стреляли, чтобы мы быстрее уезжали”, — рассказывает Саша.

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За четвертой попыткой, после многочисленных угроз и обысков девушке позволили поехать в больницу, но под конвоем. Когда Саша рожала своего первенца, в роддом было направлено дуло российского танка. "Один БТР стоял здесь, дуло направлено на фактически наши окна, второй стоял на приемное отделение, на хирургию дулом. Кресло родильное было непосредственно, окна были зашторены простынями, чтобы вообще даже не пробивался свет, так как маскировка. Они тут летали эти орки и танками, и БТРами. Света же, когда не было, мы с фонариком налобным роды принимали”, — рассказывают медики.

Были роженицы, которых в обход вражеских блокпостов доставляли через реку, рассказывает заведующий акушерским отделением Николай Мельничук. Он вместе с женой был в роддоме с первого дня оккупации. “Я понимал, что варианта нет, ночью рожаем, темно, ничего не видно, ребенка несем, мамку тянем, сами падаем. Это ужас! Пищу из дома принесли, в магазинах покупали в первые дни, пока можно было – твердый сыр резали и масло давали. Сначала их накормили, а потом, что осталось – себе. Это нужно было сделать, и мы сделали”, — делится воспоминаниями мужчина.

Улица 8 марта пострадала в Иванкове больше, сейчас через год после оккупации почти все дома здесь восстановлены, впрочем, следы российской армии еще видны. Год назад из-за дороги от дома Оксаны разразилась авиабомба, она наполовину разрушила ее дом. То, что осталось, они с мужем восстанавливали, чтобы было куда вернуться с тремя детьми. "Уже довели до ума, позавчера мебель заносили, потому что в сарае была, а миски все в погребе еще", — рассказывает женщина

Соседи Оксаны тоже отстраивают разрушенное и почти все вернулись домой. Из 285 поврежденных в поселке домов ждут восстановления еще около десятка, а пока их владельцы живут в модульных домах.

Ждет своего времени восстановления и уничтожен оккупантами историко-краеведческий музей, его основной экспозицией были картины Марии Приймаченко. Картины, которые оккупанты хотели уничтожить, но местные жители успели вынести их из горящего здания. “Очень многие меценаты приезжают, что-то просчитывают. Заключен меморандум о проведении конкурса на лучший проект по восстановлению. Пока у общины таких средств нет, ждем лучшего времени, когда мы отстроим наш историко-краеведческий музей. Я думаю, что он будет еще лучше и современнее, чем был”, — убеждает начальница отдела культуры, туризма, молодежи и спорта Иванковского поселкового совета Надежда Бирюк.

"Сначала каждому человеку восстановим его крышу над головой, а потом будем думать о коммунальных учреждениях, старостатах и музее", — добавляет поселковая голова Иванкова Татьяна Свириденко.

Она рассказывает, что сейчас ее работа вошла в обычный ритм. В обществе создали свой реестр повреждений и почти построили заново уничтоженный оккупантами ЦНАП. Им помогают международные организации, правительства Швейцарии и Польши, а в Германии теперь есть город-побратим.

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