Стрелок, целившийся в семью в Киеве, действовал на заказ: ему избрали меру пресечения

Стрелок, целившийся в семью в Киеве, действовал на заказ: ему избрали меру пресечения

Мужчина "за работу" получил тысячу долларов.

Полицейские задержали мужчину, который месяц назад вблизи Киева расстрелял семью в авто. Неизвестный в камуфляже расстрелял машину, в которой находились супруги с ребенком.

Об этом говорится в ТСН.12.00.

Стрельца нашли в Запорожье, ему 47 лет. Ранее несколько раз уже привлекался к уголовной ответственности. При обыске в его доме обнаружили патроны разного калибра, порох, камуфлированную одежду.

Правоохранители установили, что задержанный действовал по заказу третьих лиц, которым якобы задолжали деньги родственники потерпевших. За свою работу получил тысячу долларов.

«Наш задержанный – это исполнитель, который за деньги согласился: А – зимой в Киеве сжечь их автомобиль, Б – в октябре этого года в Вишневом нанести телесные повреждения путем совершения выстрелов», – отметил глава полиции Киевщины Андрей Небитов.

Новости Украины: правоохранители задержали мужчину, который больше месяца назад расстрелял целую семью

Суд уже избрал мужчине меру пресечения — содержание под стражей. Пока стрелку инкриминируют "хулиганство с применением оружия", это до семи лет тюрьмы. Однако полицейские не исключают, что дело могут переквалифицировать на покушение на убийство, а это уже 15 лет. Кто заказал и организовал преступление - еще не выяснили.

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