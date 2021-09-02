Стрелка, который убил собаку на рынке в Николаеве, задерживал спецназ: ему инкриминируют жестокое обращение с животными

Ружье оказалось пневматическим, его доставили на экспертизу.
На рынке в Николаеве мужчина устроил стрельбу из ружья и убил собаку.
Об этом говорится в ТСН.12.00.
В то время на рынке было полно людей. Как человек вытягивает оружие, первой увидела продавщица, она закричала, люди бросились прочь. Между тем стрелок убил собаку, которая спала в углу. Почему попал в нее, не объяснил, развернулся и ушел.
Продавщица говорит, что это постоянный покупатель, поэтому его адрес удалось быстро узнать. Задерживал стрелка спецназ. В полиции выяснили: ему 61 год, живет с женой, дважды был в зоне боевых действий. Ружье оказалось пневматическим, его доставили на экспертизу.
Пока стрелку инкриминируют жестокое обращение с животными. Впрочем, дело могут переквалифицировать.