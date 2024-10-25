Стрелки часов переводят на зимнее время: украинцы срочно обратились к Зеленскому

Принятый Радой закон об отмене перехода на летнее время может остаться без подписи Зеленского.

Украина на этой неделе переходит на зимнее время. И это должно быть в последний раз. Ведь в июне 2024 года Верховная Рада Украины проголосовала за отмену перевода часов. Однако президент до сих пор не подписал этот документ.

В свою очередь украинцы просят оставить все как есть. Более того, в СМИ появилась информация, что документ может остаться без подписи Зеленского. Все детали – читайте в эксклюзиве ТСН.ua.

Украинцы против перевода часов

В ночь на воскресенье, 27 октября, Украина перейдет на зимнее время – стрелки часов переведут на час назад. Этот переход должен стать последним, ведь в июле Верховная Рада поддержала проект, отменяющий дальнейшие переводы времени. Впрочем, в социальных сетях из-за новации возник скандал. Люди в большинстве своем недовольны тем, что для жизни выбрали именно зимнее время.

В то же время переход на зимнее время отнюдь не выгоден экономически, говорят эксперты. Ведь рабочий день будет начинаться позже и будет заканчиваться позже, когда уже будет темно и организм нуждается в отдыхе. А больше всего от этого пострадают предприятия и государственные учреждения с четким графиком и нормированным рабочим днем, объясняет экономист Илья Несходовский. Не будет экономить это и электроэнергию.

Мнение ученых о переходах между зимним и летним временем

Сама процедура "дергания стрелок" каждые полгода уже давно признана специалистами по биологической ритмике и исследователями сна не полезной, а для некоторых категорий людей даже вредна. Об этом рассказала биолог Ольга Маслова. По словам эксперта, у нас есть внутренняя система суточных ритмов, которая привязана к определенному режиму, а также генетических и психосоциальных особенностей. При этом, чем меньше отличий в графике в разные дни, тем лучше функционирует наш организм.

А в Американской академии медицины сна объясняют, что биологические часы регулируются изменением света и темноты – именно это влияет на ритмы сна и пробуждения.

Ежегодные изменения между стандартным и летним временем приводят к этому разрыву, который может негативно повлиять на физическое и психическое здоровье, а также на безопасность и общественное здоровье. Американская академия медицины сна призвала к отмене сезонных смен времени и отметила, что отказ от сезонных изменений лучше согласуется с биологическими ритмами человека.

Ученые призвали Зеленского ветировать закон

В свою очередь Академия наук высшей школы Украины призвала Владимира Зеленского ветировать закон об отмене перевода времени в Украине с зимнего на летнее. Обращение президента Академии Александра Наконечного 17 июля опубликовала "Новинарня". Ученые привели несколько аргументов против закона, в частности то, что законопроект №4201 "был принят с чисто формальными экспертными выводами министерств, но без глубоких профессиональных экспертных выводов научного сообщества".

"Поэтому АН высшей школы Украины призывает Вас, достопочтенный Владимир Александрович, наложить вето на чисто популистский, вредный для экономики и антиевропейский по сути законопроект №4201, а также поручить правительству создать рабочую группу из специалистов-ученых для проработки предложений по совершенствованию системы исчисления времени в Украине", – говорится в обращении Наконечного.

Позже на сайте президента Украины даже появилась соответствующая петиция по ветированию законопроект №4201 об исчислении времени. Согласно законопроекту, украинцы в последний раз должны перевести часы осенью на зимнее время и остаться на нем. Однако это, как говорится в петиции, вызывает неудобства. Среди аргументов в петиции приводится то, что рассвет летом будет наступать в 3:00 ночи, а темнеть — в 20:00, что особенно ощутят жители восточных регионов.

"Соответствующее принятое решение несет за собой значительные проблемы и неудобства прежде всего для граждан. Так, теперь согласно "новому времени" — рассвет летом наступит около 3 часов ночи (ныне — 4 утра), особенно ощутимо это будет на востоке страны. А смеркаться соответственно около 20 вечера", – говорится в тексте петиции.

Также отмечается, что решение не будет способствовать экономии электроэнергии, так как повысит ее потребление вечером.

"Ко всему прочему такое решение не принесет пользы и в вопросе экономии электроэнергии, особенно учитывая утраченные мощности и постоянные атаки на нашу энергосистему со стороны России. Поскольку теперь будут увеличены расходы на электроэнергию для потребителей и предприятий в вечерние часы весной, летом и осенью", – подчеркивают сторонники переходов между летним и зимним временем.

В то же время, разница в два часа с Европой повлияет на сотрудничество с партнерами.

Дальнейшая судьба принятого Советом законопроекта №4201

Законопроект №4201 был принят ВРУ, однако президент Украины его пока не подписал. Более того, Владимир Зеленский, возможно, и не планирует этого делать. Об этом "BBC Украина" сообщил собеседник в президентской команде.

"Не планирует президент подписывать", – утверждает собеседник в ОП и отмечает, что сроки для ветирования закона уже истекли.

Другой собеседник в президентской фракции также заверил BBC, что подписи не будет.

"Спикер это продавил, это его идея. Поэтому, чтобы его не обижать, вето не будет, но и подписи не будет", — пояснил собеседник в Раде.

По его словам, все посчитали и увидели минусы для экономики — "вылезли убытки в несколько миллиардов". К аргументам против подписания закона собеседник добавил петиции типа "не воруйте наши вечера", с которыми выступали украинцы.

Автором законопроекта является Руслан Стефанчук. Он вспомнил об идее отменить перевод и остаться жить за зимним, по его словам, естественным для Украины временем, после того как стал новым председателем Рады. Он подавал такой проект в 2020 году, и его даже приняли в первом чтении. Но это произошло в начале марта, за несколько недель до перехода на летнее время. Идея Стефанчука провалилась, а сам документ вернули на доработку и повторное второе чтение.

Однако в 2021 году для него также не хватило голосов. Как отмечают в министерстве экономики, именно зимнее время, на которое в воскресенье перейдет Украина, естественно для страны и соответствует ее географическому положению, а переход на летнее время делали с целью эффективного использования светлой части суток. Если Зеленский так и не подпишет закон, такие переходы будут продолжаться.

Какие страны переводят часы, а какие – нет

По состоянию на 2024 год переход на летнее время происходит в большей части Европы, Северной Америки, а также некоторых странах Африки, Азии, Южной Америки и Океании. Часы, в частности, переводят во всех странах ЕС, Великобритании, Соединенных Штатах (кроме Аризоны, Гавайев и Территорий США), в большей части Канады, в части Австралии, Новой Зеландии, Чили, Египте и Ливане.

В то же время в большинстве стран Африки, Азии и Южной Америки перехода на летнее время нет. Также не переводят часы в России, и поэтому – на временно оккупированных территориях Украины используют московское время.

В Украине время дважды в год меняли с 1981 года: в конце марта переходили на летнее, а в последнюю неделю октября – на зимнее. Традицию переводить часы в Европе ввели после Первой мировой войны. Таким образом, хотели сэкономить электроэнергию.

Перевод часов летом давал возможность дольше пользоваться дневным светом. Впоследствии эта потребность отпала, а в 1970-х, во время нефтяного кризиса, снова стала актуальной.

Впрочем, мир давно изобрел другие действенные способы экономить электроэнергию. По оценкам чешских ученых, перевод часов позволяет сэкономить всего 0,34% электроэнергии.

Перевод часов создает много неудобств железнодорожникам и авиадиспетчерам, которые должны постоянно дважды в год менять расписание рейсов. Но главное – это влияние этой традиции на биологические ритмы и здоровье людей.

ЕС с 2019 года отменил обязательный для всех стран перевод времени. Однако эти планы до сих пор не реализованы, и большинство стран Европы продолжают переводить часы.

Напомним, каждый год украинцы переходили на зимнее время в последнее воскресенье октября. В 2024 году это будет 27 октября. Ровно в 04:00 нужно перевести стрелки часов на 1 час назад. То есть, если это было четыре часа, то станет три часа. Таким образом, у нас появится один "лишний" час для сна.

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