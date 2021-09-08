Стреляла из арбалета в педагогов: девушка учится на психолога, сегодня ей могут выбрать меру пресечения

Состояние пострадавших врачи пока называют удовлетворительным.

Сегодня, 8 сентября, в Полтаве могут избирать меру пресечения девушке, которая ранила двух учительниц в школе.

Об этом говорится в выпуске ТСН.Ранок.

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Эта история произошла утром в понедельник, 6 сентября. 19-летняя студентка зашла в школу, где училась с 1-го по четвёртый класс, и из арбалета попала в педагогов.

По информации интернет-издания "Полтавщина", нападавшую зовут Таисия, арбалет ей на день рождения подарили родители. Следствию якобы рассказала: ей приснилось, что она должна кого-то убить.

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Известно, что сейчас она училась в одном из местных вузов на психолога. Была ли она под действием алкоголя или наркотиков, и психически ли здоровая — результатов экспертизы пока ждут.

Состояние пострадавших учительниц тем временем врачи называют удовлетворительным.

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Напомним, директор школы Валентина Олейниченко, где произошло ЧП, ранее рассказала, что учителя получили ранения в руку и спину.

"Девушка не заходила в класс, она стреляла с порога. Эти учителя не знают девушку", — отметила Олейниченко.

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