"Стреляли даже из хлама": ровно через год Россия день в день повторила массированную атаку, чего ждать дальше

Сегодня, 29 декабря, россияне почти точь-в точь повторили массированную атаку, выпустив по Украине более ста ракет. Как известно, 29 декабря прошлого года они тоже совершили массированную атаку, используя 120 ракет.

Как сообщил в комментарии для ТСН.ua бывший спикер Генштаба ВСУ, военный эксперт Владислав Селезнев, россияне заранее планировали этот предновогодний обстрел, задействовав даже те самолеты, которые с военной точки зрения считаются хламом.

"Враг готовился, эта массированная атака планировалась заранее, — говорит Селезнев. — За счет массированного применения дронов и ракет россияне пытались прорвать наши системы ПВО, чтобы достичь определенных целей. Ракеты били по всей территории Украины. Очевидно, что ключевыми целями для них были объекты военной, критической энергетической инфраструктуры и объекты украинского оборонно-промышленного комплекса. Когда ракеты попали не по военным объектам, а по роддому, по детсадам, школам, жилым домам – это россиян совершенно не волнует. Им важно достичь цели".

Повторятся ли массированные атаки в ближайшее время

На этот вопрос Селезнев отвечает так: " Я снова повторю, что массированные ракетные и дроновые атаки будут продолжаться. В прошлом году враг выяснил для себя, что такая практика ракетного террора является попыткой погрузить Украину в блекаут. Прилеты возможны и в этом году тоже. Давайте вспомним эти даты в прошлом году".

А вот о том, есть ли использование самолетов в количестве 18 единиц пределом для россиян, Владислав Селезнев ответил нам так:

"Обратите внимание на то, что они подняли весь свой хлам ".

Массированный ракетный удар 29 декабря

Сегодня, 29 декабря, россияне накрыли украинские города ракетами и ударными беспилотниками. В разных городах есть пострадавшие. В частности, в результате ракетной атаки повреждены роддом и ТРЦ в Днепре, больница в Харькове и жилые дома в Одессе и Киеве, есть повреждения и во Львове. По информации МВД, по состоянию на утро известно о 18 погибших и 132 раненых.

Скриншот со страницы МВД в Telegram

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