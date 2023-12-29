Категория
Эксклюзив ТСН
Live
Язык сайта
Українська версія
Язык сайта
In English

"Стреляли даже из хлама": ровно через год Россия день в день повторила массированную атаку, чего ждать дальше

Автор
Игорь СеровИгорь Серов
Дата публикации
Просмотры
3918
Время на прочтение
2 мин
Поделиться:
WhatsApp
Viber
"Стреляли даже из хлама": ровно через год Россия день в день повторила массированную атаку, чего ждать дальше

Сегодня россияне выпустили по Украине более сотни ракет. Коллаж ТСН.ua

Сегодняшняя ракетная атака стала одной из самых массовых за 2023 год.

Сегодня, 29 декабря, россияне почти точь-в точь повторили массированную атаку, выпустив по Украине более ста ракет. Как известно, 29 декабря прошлого года они тоже совершили массированную атаку, используя 120 ракет.

Как сообщил в комментарии для ТСН.ua бывший спикер Генштаба ВСУ, военный эксперт Владислав Селезнев, россияне заранее планировали этот предновогодний обстрел, задействовав даже те самолеты, которые с военной точки зрения считаются хламом.

"Враг готовился, эта массированная атака планировалась заранее, — говорит Селезнев. — За счет массированного применения дронов и ракет россияне пытались прорвать наши системы ПВО, чтобы достичь определенных целей. Ракеты били по всей территории Украины. Очевидно, что ключевыми целями для них были объекты военной, критической энергетической инфраструктуры и объекты украинского оборонно-промышленного комплекса. Когда ракеты попали не по военным объектам, а по роддому, по детсадам, школам, жилым домам – это россиян совершенно не волнует. Им важно достичь цели".

Повторятся ли массированные атаки в ближайшее время

На этот вопрос Селезнев отвечает так: " Я снова повторю, что массированные ракетные и дроновые атаки будут продолжаться. В прошлом году враг выяснил для себя, что такая практика ракетного террора является попыткой погрузить Украину в блекаут. Прилеты возможны  и в  этом году тоже. Давайте вспомним эти даты в прошлом году".

А вот о том, есть ли использование самолетов в количестве 18 единиц пределом для россиян, Владислав Селезнев ответил нам так:
"Обратите внимание на то, что они подняли весь свой хлам ".

Массированный ракетный удар 29 декабря

Сегодня, 29 декабря, россияне накрыли украинские города ракетами и ударными беспилотниками. В разных городах есть пострадавшие. В частности, в результате ракетной атаки повреждены роддом и ТРЦ в Днепре, больница в Харькове и жилые дома в Одессе и Киеве, есть повреждения и во Львове. По информации МВД, по состоянию на утро известно о 18 погибших и 132 раненых.

Скриншот со страницы МВД в Telegram / ©
Скриншот со страницы МВД в Telegram

Считайте также:

Похожие темы:

Статья из подборки новостей:
Война России против Украины
Дата публикации
Просмотры
3918
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Следующая публикация