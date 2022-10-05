"Стреляли, пока не закончились крики": о расстреле автоколонны на Харьковщине рассказали выжившие

Выжившие после расстрела гражданской автоколонны на Харьковщине рассказали, как все происходило. Они под свистом пуль по посадкам убегали от обстрелов. Раненые и испуганные пешком шли в ближайшую деревню.

Об этом говорится в сюжете ТСН.

В расстрелянных машинах они потеряли самых родных, но смогли выжить сами.

Закрытая черным платком Тамара не сдерживает слез. Женщине удалось выжить при расстреле колонны в Купянском районе, но ее мужа забрали вражеские пули. Тамара вспоминает, как последний раз видела его раненым в авто.

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"Кричал "вылезай из машины, а то сейчас подорвемся!" А я говорю "я же без тебя не пойду". Я, когда вылезла, то дергала его дверь, хотела вытащить, а его дверь заклинило", – рассказала жительница Купянска-Узлового Тамара Галишникова.

И под градом из пуль женщина вместе с дочерью и собакой побежала с дороги. Два километра пешком до ближайшей деревни они запомнят навсегда.

"Шли восемь человек. Одного мы просто не довели. Мы шли перебежками, в посадке прятались. Потому что стреляли за нами. Такое ощущение, что за нами кто-то шел вслед", – рассказала Галишникова.

"Выпрыгивали, то есть просто падали на землю. Я прикрывала собаку. Мы лежали и водитель мне говорил "не поднимай голову", потому что пули свистели над головой", – рассказала еще одна жительница Купянска-Узлового Людмила Потапова.

Колонну расстреливали с двух сторон, рассказал Николай, потерявший сына в этом адском путешествии.

"Стреляли через машины из гранатометов, чтобы в посадку не бежали. А с этой стороны добивали из автоматов. Впереди машина сына сгорела на моих глазах с шестилетним ребенком, бабушкой и папой этого ребенка", — рассказал житель Купянска-Узлового Николай Бондаренко.

Колонну из шести легковушек и "Газели", по данным CБУ, 25 сентября расстреляла российская ДРГ. Это произошло в так называемой серой зоне между оккупированным Сватовым и освобожденным Купянском. Люди убегали из-под постоянных обстрелов — хотели через Россию попасть в другие страны.

"Это было сбоку слева, там озеро, стреляли с посадки", – сказала Потапова.

Организовал перевозку местный волонтер Дмитрий. За место в колонне брал шесть тысяч гривен. Сам остался в поселке.

"Этот мужчина — Дима его, кажется, зовут — собирал деньги с людей и он сказал, что все будет хорошо, "приходите завтра утром и вы поедете". Он сказал, что дорога чистая, что можно ехать без проблем", — рассказала госпожа Людмила.

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Но колонну гражданских расстреляли из пулемета, который установили на БТР, всего через полчаса после выезда. Погибли 24 человека, среди которых 13 детей и беременна. Она с тремя малышами ехали в грузовике, который сгорел дотла.

"Стреляли, пока не закончились абсолютно крики, вздохи", – рассказал Николай.

Мужчину, организовавшего смертельную эвакуацию, на следующий день нашли мертвым. Чиновники подозревают самосуд.

"Его нашли мертвым в центре поселка с простреленной головой. Я думаю, что родственники тех людей, которых он отправил насмерть, нашли его", – предположил Бондаренко.

А еще через день освободили село, в котором прятались выжившие во время расстрела люди. Они и поведали миру о преступлении. Дело расследует СБУ, устанавливающая личности погибших и их убийц.

Напомним, 25 сентября российские оккупанты расстреляли гражданскую колонну в "серой зоне" между оккупированным Сватовым Луганской области и освобожденным Купянском в Харьковской области.

Жертвами расстрела стали 24 человека, среди которых было 13 детей и беременна.

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