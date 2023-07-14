"Стреляй по ногам!": на Днепропетровщине шесть военнослужащих гонялись за мужчиной с пистолетом

На Днепропетровщине общение гражданского с военными, которые, вероятно, намеревались выдать ему повестку, закончилось стрельбой.

Жители Днепропетровской области в одном из Telegram-каналов обнародовали видео, на котором можно увидеть, что несколько человек в военной форме, вероятно, представители военкомата, в зоне отдыха догоняют мужчину.

В Днепропетровской области вручали повестки / Фото: скриншот с видео

Автор видео утверждает, что таким образом представители военкомата издают повестки. К этому добавила, что услышала в адрес убегающего мужчины фразу: "Стреляй по ногам". Впоследствии на видео раздается выстрел в воздух. Кто именно его осуществил – автор видео этого не говорит, но на ролике заметно, что руку к вгору с каким-то предметом поднимает мужчина в штатском.

После этого один из военных сверг на землю гражданского.

"Они бьют его!", — кричит автор видео.

Все обстоятельства этого события выясняют правоохранители. Об этом в комментарии для ТСН.ua сообщила представитель полиции Днепропетровской области Анна Старчевская.

"Материал зарегистрирован, установлена часть участников происшествия, сейчас с ними общаются полицейские. С заявлениями к нам никто не обратился. Материал мы зарегистрировали по публикациям в СМИ. Полицейские сейчас проводят проверку и устанавливают всех участников происшествия", — сообщила Анна Старчевская.

По данным наших источников в МВД, участниками происшествий были в том числе и представители ТЦК.

Напомним, в Тернопольской области работники ТЦК остановили автобус и силой задерживали мужчину.

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