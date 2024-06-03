Стреляют артиллерией и дронами-камикадзе: как армия Путина уничтожает город на Днепропетровщине

Никопольский район Днепропетровской области уже почти два года живет под постоянными обстрелами. Он не на линии столкновения, но враг близко – на противоположной стороне бывшего Каховского водохранилища.

С временно оккупированного Энергодара, прикрываясь Запорожской АЭС, российские захватчики непрерывно бьют по прибрежным громадам. Прицельно бьют по жилым кварталам дронами и артиллерией. О последствиях этих атак - в сюжете корреспондента ТСН Анастасии Неверной.

На днях оккупанты обстреляли спальный район в центре Никополя. Туда прилетело почти десяток снарядов из ствольной артиллерии.

«У нас на этот небольшой угол было шесть прилетов, один попал нам, один попал в соседний дом, в крышу не разорвался и в квартире упал, второй попал в аллею, тоже не разорвался и выкатился на проезжую часть», - говорит председатель ОСМД Татьяна Герцин.

Татьяна Герцин.

Татьяна после обстрела пытается оценить нанесенный ущерб. Только выбитые окна считает десятками.

Алла показывает квартиры после прямых попаданий. Женщина присматривает за ними, потому что соседи здесь не живут. Мужчины на фронте, женщины с детьми уехали подальше от обстрелов. В одном из домов, чтобы потолок не упал на голову, его пытаются подпереть.

Сравнивают с землей оккупанты и так называемый старый Никополь - береговую линию, где в основном частный сектор. Валентина недавно едва не погибла. На ее и соседский двор прилетело полдесятка снарядов. Перебило газовую трубу. Спрятаться женщина не успела. Валентина своими руками строила этот дом, сажала каждое дерево и цветок. Мечтала о спокойствии на пенсии. Бросить все говорит не может, имеет хозяйство, еще и за соседскими дворами ухаживает.

Никополь

Только за последнюю неделю оккупанты, засевшие на соседнем берегу бывшего Каховского водохранилища, разрушили и повредили здесь около сорока домов. Обострение с обстрелами, говорят в местной администрации, началось около двух месяцев назад. Когда российские военные в дополнение к артиллерии начали массово примерять FPV-дроны, в последнее время еще и с ночным видением.

«Продолжается использование ночных FPV-камикадзе с теплокамерами, с ночным камерами, это также характерно для территорий, где ведутся активные боевые действия, для линии соприкосновения», - говорит председатель Никопольской РВА Евгений Евтушенко.

Бойцы ВСУ дают ответ оккупантам, однако это не просто. Россияне бьют по мирному населению прикрываясь Запорожской атомной станцией.

Силам обороны удается сбивать до семидесяти процентов дронов. Те что долетают, несут смерть и разрушения. Россияне убили почти 90 мирных жителей Никопольского района, более 400 ранили.

Уничтоженные квартиры в Никополе

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