Стремительно падает сатурация и температура до 39 градусов: медики говорят о более тяжелом течение COVID у больных

Стремительно падает сатурация и температура до 39 градусов: медики говорят о более тяжелом течение COVID у больных

К коронавирусу также добавляется пневмония.

Штамм коронавируса, который циркулирует в Украине, скорее приводит к тяжелому течению болезни.

Об этом ТСН рассказали в реанимации одной из столичных больниц.

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Более агрессивный и опасный — так COVID-19 в настоящее время характеризует медики. По их словам, у пациентов стремительно падает сатурация, но чувствуют они это не сразу. Практически у каждого поднимается температура до 39 градусов. Впрочем, сбить ее трудно. К коронавирусу также добавляется пневмония.

Именно поэтому свободными места в реанимации долго не бывают. Кроме того, даже после выписки люди не сразу могут избавиться от зависимости от кислорода.

Медики говорят, среди самых тяжелых пациентов большинство тех, кто не привился.

Как сообщалось, за последние сутки, 18 октября, от коронавируса умерло 538 человек. Это самый высокий показатель смертности от COVID-19 в Украине за все время пандемии.

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Записаться на вакцинацию против COVID-19 уже сегодня вы можете у своего семейного врача или по телефону контакт-центра МЗ 0-800-602-019. Более о вакцинации вы можете узнать на сайте vaccination.covid19.gov.ua.

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