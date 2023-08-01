Стремительное падение рождаемости в Украине: почему ученые не ожидают "беби-бума" после войны

В Украине все больше говорят о катастрофическом снижении рождаемости, которое не радовало и до начала войны, а в условиях постоянной угрозы ракетных обстрелов и экономических неурядиц уровень рождаемости постоянно уменьшается. Есть угроза, что в Украине после окончания войны будет ситуация, которую мы уже пережили в конце 90-х – пустые детские сады и школы.



Какова ситуация с рождаемостью в Украине и как она может измениться после войны, сайту ТСН.ua рассказала Светлана Аксенова, кандидат экономических наук, ведущая научная сотрудница Института демографии и социальных исследований имени М. В. Птухи НАНУ.

Светлана Аксенова

Какова ситуация с рождаемостью в Украине до начала войны, были ли угрозы для ее уменьшения?



В 1990-х годах в Украине было существенное падение рождаемости. Самые низкие показатели были зафиксированы в 2000 и 2001 годах. После этого, начиная с 2002 года, ситуация изменилась и рождаемость повышалась. Это продолжалось до 2012 года, а с 2013 возобновилось снижение количества рожденных детей.



Среди причин уменьшения рождаемости в Украине прежде всего необходимо указать экономические неурядицы и политическую напряженность в обществе. Экономический кризис развернулся у нас несколько позже, чем в развитых странах. Все это сказалось на рождаемости. А в 2014 году фактически началась война, политическая напряженность усилилась. В таких обстоятельствах молодые семьи склонны откладывать рождение детей до лучших времен.

В таких обстоятельствах молодые семьи склонны откладывать рождение детей до лучших времен. / Фото: pixabay.com

Падение рождаемости будет существенным

Как изменилась ситуация после полномасштабного вторжения?

До начала полномасштабного вторжения РФ в Украину тенденция снижения рождаемости у нас отчетливо проявлялась. Но если сравнивать с 2001 годом, то суммарный показатель рождаемости в Украине в 2021 году все же был несколько выше. В 2001 году этот показатель был близок к 108 рожденным детям в расчете на 100 женщин (так проще воспринимать показатель), а в 2021 году – на уровне 116. То есть мы приблизились к уровню рождаемости в 2001 году, но не пересекли его.



Подчеркну, что это было до начала полномасштабной войны. Какими сейчас будут эти показатели – сложно сказать. Мы не знаем точное количество новорожденных, только можем оперировать теми данными, которые иногда публикуются. И самое главное, мы не знаем точной совокупности женщин, чтобы рассчитать показатели, которыми обычно оперируют демографы. То, что уровень рождаемости в Украине упал – это однозначно, но насколько именно, пока невозможно точно сказать.

Фото: ТСН

Следует помнить, что рождаемость относится к инерционным процессам. Принятое решение родить ребенка требует, как известно, девяти месяцев. Поэтому 2022 год, при всех его ужасных обстоятельствах, не мог быть показательным. В этом году реализовывались все рождения, запланированные ранее, до начала полномасштабной войны. А вот в 2023 году мы ожидаем, что будет значительно существенное снижение рождаемости. Повторюсь, по объективным причинам полноценно оценить его мы не можем. Впрочем, периодически появляются данные Минюста о количестве новорожденных. Сравнение этих данных за 5 месяцев 2023 г. с данными за аналогичный период 2022 г. указывает, что падение будет существенным.

Почему стоит остерегаться "демографической волны"

Что тогда нас ждет в будущем? Пустые детсады и школы?



В 1990-х годах снижение рождаемости повлекло так называемую "демографическую волну". Из года в год уменьшалось количество дошкольников. К тому же, из-за экономических трудностей многие семьи не отдавали ребенка в детский сад, а воспитывали дома, привлекая бабушек и дедушек, чтобы сэкономить. Это привело к закрытию значительной части детских садов, многие были перепрофилированы или их помещения даже продавали.

Всё это было. Никто заранее не думал, что рождаемость в стране может расти. Когда жизнь начала постепенно налаживаться в начале 2000-х годов, детородная активность начала расти, оказалось, что социальная сфера совсем не готова к этому. Именно в этом опасность "демографической волны" – сначала значительное снижение количества детей создало иллюзию нецелесообразности содержания определенной части детских садов, школ, учреждений профессионального образования, и их начали закрывать, а затем повышение рождаемости повлекло за собой чрезмерную нагрузку на оставшиеся заведения. Следует также отметить, что "демографические волны" могут вызвать напряженность в обществе.



К чему тогда обществу готовиться после войны?

Каждая война порождает "демографическую волну" и нам ее никак не миновать. Это нужно просто учитывать. Усиление ответственного отношения к отцовству и материнству подталкивает людей к модели откладывать рождение ребенка до лучших времен, по крайней мере, мирного периода.



Исходя из анализа и проведенных опросов нашу молодежь можно разделить на две группы:

Первая – те, кто считает, что во время войны безответственно рожать детей. По их мнению, это опасно и сложно финансово, чтобы создать все надлежащие условия по уходу и воспитанию ребенка.

– те, кто считает, что во время войны безответственно рожать детей. По их мнению, это опасно и сложно финансово, чтобы создать все надлежащие условия по уходу и воспитанию ребенка. Вторая – те, кто считает, что ответственность заключается именно в рождении ребенка в столь сложный период. Этот тезис часто высказывают жены военных. Их мужчины могут погибнуть на фронте, поэтому они хотят родить, несмотря на все трудности военного времени. Ребёнок для них станет продолжением рода, потомком, смыслом жизни.

Итак, когда наступит победа и мир, все отложенные рождения обязательно будут реализовываться. И это будет составной частью компенсационного эффекта, обычно наблюдаемого после любого социального потрясения. Как показывает опыт 1990-х годов, улучшение уровня жизни приводит к реализации отложенных рождений и росту рождаемости в целом.

В Украине стремительно снижается уровень рождаемости /коллаж ТСН.ua

"Беби-бума" не будет

Следует ли ожидать "беби-бум" после окончания войны?

Когда война закончится, мы ожидаем, что в Украине произойдет только компенсационный эффект. Интересно, что после второй мировой войны компенсационный эффект в некоторых странах был настолько мощным, что тогда родилось целое поколение, которое назвали "беби-бумом".

Будет ли он у нас после войны? Я думаю, что такая вероятность очень скудна и этого не стоит ожидать. Если исследовать историю, то в Украине после окончания Второй мировой войны было зафиксировано значительное повышение рождаемости, но в классическом понимании "бэби-бума" не было, поскольку уровень рождаемости после войны не превысил довоенного уровня. Но послевоенное поколение было многочисленным, что в целом положительно сказалось на дальнейшей демографической истории.

Какова украинская семья

Какой должна быть украинская семья, точнее, сколько детей должно быть в семье?

Подавляющее большинство социологических исследований показало, что в восприятии наших граждан идеальна семья, где воспитывается два ребенка. Как правило, 50-60% респондентов заявляли о своем намерении родить два ребенка. Незначительной была часть тех, кто хотел бы родить троих детей – не более 15% респондентов; не более 2% было тех, кто хотел бы родить четырех или более детей. А 20-25% опрошенных украинцев хотели бы, несмотря на все условия, родить и воспитывать только одного ребенка.



То есть у нас есть потенциал для роста рождаемости, но он невелик. Сейчас в Украине преобладают семьи с одним ребёнком. Рождение второго или последующего ребенка, откладывается из-за войны, Но реализуют ли семьи свои планы – неизвестно. Это зависит от многих факторов, прежде всего от того, когда закончится война и на каких условиях будет мир, насколько безопасной будет жизнь, какой будет политическая ситуация в стране. Каждый день страна испытывает новые разрушения от врага – это тоже влияет на реализацию планов по рождению детей.

У нас есть потенциал для роста рождаемости, но он невелик / Фото: pixabay.com

Финансовая помощь пригодится

Как можно стимулировать украинцев к рождению детей? Может быть, стоит увеличить выплаты за новорожденного малыша? Кстати, повлияли ли на рождаемость такие выплаты от государства в мирное время?



Когда мы говорим о финансовой помощи от государства, мы должны помнить, что она не должна восприниматься как стимулирование рождаемости, а должно быть поддержкой для семей. Роль денежной помощи от государства очень важна. Именно финансовая поддержка семьи в это тяжелое время. Женщина после рождения ребенка, как правило, не может заниматься профессиональной деятельностью, она полностью сосредоточена на уходе за младенцем. То есть семья фактически держится только на одном кормильце, а потребности в семье значительно растут. Именно финансовая помощь от государства играет очень важную роль в мирное время.

Я ее не рассматриваю как стимулирующую. Но от нее был эффект, хоть и непродолжительный. Он проявился в том, что те семьи, которые хотели иметь еще одного ребенка, но из-за экономических трудностей не могли себе этого позволить, благодаря этой помощи реализовали свое желание – родили второго или третьего ребенка. В 2008-2010 годах мы проводили социально-демографические исследования и спрашивали у респондентов об этом. Так вот, среди опрошенных, кто родил ребенка уже после введения помощи при рождении ребенка, треть сообщила, что на их решение повлияло оказание помощи, а две трети опрошенных отметили, что родили бы ребенка в любом случае. Углубленный анализ показал, что рождение второго или третьего ребенка произошло после большого интервала – 10-12 лет после рождения первого ребенка, а желаемое количество детей у этих респондентов было 2–3 ребенка.

Украинцы мечтают о 2 и 3 ребёнках / Фото: Pexels

Поэтому, по моему убеждению, после победы, безусловно, поддержка семей финансово от государства обязательно должна быть. В первую очередь, для того, чтобы семья могла реализовать свой потенциал и родить то количество детей, которое хочет иметь. Но финансовая помощь не должна быть стимулом для рождения детей, чтобы получить средства.

Что нас ждет после окончания войны

Как рассказывали нам ваши коллеги, по прогнозам, после войны мужчин в Украине будет больше, чем женщин. Представительницы слабого пола могут не вернуться домой из других стран, куда уехали, спасаясь от войны. Этот фактор тоже может оказать существенное влияние на рождаемость?



Конечно. Все последствия войны будут влиять на рождаемость в Украине. Особенно миграция. Ситуация с рождаемостью будет в значительной степени зависеть от того, как скоро женщины вернутся в Украину. Не смотря на весь мой оптимизм, это может стать серьезной проблемой. Ведь опросы показывают, что чем дольше идет война, тем меньший процент людей сообщает о своих намерениях вернуться в Украину. Они не говорят, что полностью останутся в стране, куда вынужденно уехали, убегая от войны, но уже не полностью уверены, что хотят вернуться. Чем дольше идет война, тем сильнее проявляется эта тенденция. Люди постепенно адаптируются к жизни в новых для себя условиях за границей, учат язык, находят работу. То есть с ними происходит следующее – им было очень тяжело все покинуть в Украине и уехать в другую страну, а теперь так же будет тяжело возвращаться домой. Риск есть, ведь уехали именно молодые женщины. Это влечет множество проблем после войны в налаживании отношений, воссоединении семей, а также в рождении детей. Сейчас все это очень сложно оценить.

Это влечет множество проблем после войны в налаживании отношений, воссоединении семей / Фото: Pexels

Миф о рождении мальчиков

Говорят, что перед началом войны больше рождается мальчиков. Можете ли вы подтвердить эту информацию?



Количество родившихся мальчиков и девочек имеет устойчивое соотношение. Обычно рождается около 52% мальчиков и 48% девочек. Это соотношение обусловлено тем, что у девочек жизнеспособность выше, чем у ребят. К сожалению, вероятность умереть в раннем возрасте у мальчиков превышает ту, что у девочек. Потому природа так и заложила, что мальчиков рождается больше. К репродуктивному возрасту, когда образуются семьи, это соотношение несколько выравнивается, чтобы для каждого нашлась пара. Это соотношение достаточно устойчивое и его можно увидеть только на больших совокупностях, на маленьких, вы его не проследите. Меня когда-то спрашивали ваши коллеги: в нашем доме рождаются одни девочки, как они будут жить без ребят? На что я отвечала: не волнуйтесь – в другом доме, наверное, рождаются одни мальчики. Со временем они встретятся, и все будет хорошо.



Что касается утверждений, что перед войной рождается больше мальчиков, то могу вас заверить, что это неподтвержденный факт. Несущественные колебания в пропорциях могут происходить в любое время. Поэтому утверждение, что мальчиков рождается больше перед какими-то глобальными потрясениями – в большинстве своем является желанием сгущать краски. Научно это не подтверждено.

Раньше мы рассказывали, что после войны в Украине мужчин станет больше, чем женщин: ученый объяснил, в чем причина.

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