Стремительное пике: куда катится курс валют и что будет с гривной дальше

Восьмой рекорд доллара за январь и что теперь будет с ценами

Ну, а украинцы с тревогой следили за курсом валют на этой неделе! Доллар и евро бьют рекорды. Гривна медленно дешевеет с нового года. Завтра, 19 января, доллар в восьмой раз за январь обновит исторический максимум. Официальный курс Нацбанка на понедельник — 43 гривны 41 копейка за один «зеленый».

Что на этом фоне происходит по евро? Чего ждать дальше рынка валют? И как это влияет на цены в супермаркетах? Узнавал корреспондент ТСН.Недели Александр Загородний.

Все началось сразу после Нового года. Доллар. Чуть ли не каждый день он дорожает в среднем на 20-30 копеек. Уже в понедельник, 19 января, «зеленый» в восьмой раз за январь обновит исторический максимум — он будет стоить 43,41 коп. Евро — 50,43 коп.

Так что происходит с украинской экономикой и стоит ли волноваться? На курс повлияло несколько факторов, отмечает эксперт Глеб Вышлинский. В первую очередь — сезонность. Все организации, предприятия в декабре, до конца финансового года спешили освоить бюджеты и вот гривне на рынке стало многовато.

А вот валюты стало наоборот меньше. Почему? Эксперт объясняет: в какой-то степени из-за аграриев. Они продали зерно, но менять свои евро и доллары начнут весной, когда будут покупать удобрения и технику. Еще одна причина — Национальный Банк Украины решил немного отпустить курс, возможно из-за требований МВФ, а, возможно, из-за того, что инфляция снизилась, а потому тратить золотовалютные резервы в поддержку гривны Нацбанк не хочет.

Так что валюта подорожала и теперь вопрос что будет с ценами? Мы едем в большой супермаркет столицы. Набираем в корзину самых необходимых товаров на 1000 гривен. Молоко, вода, печенье, игрушка, крупы, халвы взяли, отказываемся от игрушки, потому что уже не вписываемся в лимит. На 1000 гривен не очень-то разгонишься.

За несколько последних недель цены на товары в Украине выросли. И эксперты говорят, что чуда не произойдет, они будут расти и дальше. Но постепенно, потому что с каждым новым ввозом товара за границу уже будут учитывать курс гривны к доллару и евро. А вот если подорожает бензин, цены вырастут автоматически и практически мгновенно. Ибо есть такое слово — логистика.

В каждом ценнике уже заложены расходы на доставку. Евгений со своей собакой внимательно присматриваются к ценам. Взвешивают каждую покупку. Мужчина признается, даже стол в новогоднюю ночь в этот раз был гораздо скромнее, чем раньше.

Директор по продажам сети супермаркетов Айк Манукян и сам заметил — покупатели начали экономить.

«Мы видим, как снижается покупательная способность тоже. Есть люди, которые покупают меньше, чем покупали. Отказываются от каких-либо конкретных товаров, переходят на другие товары. Например, есть люди, которые покупали красную рыбу несколько лет назад, в этом году они перешли на курицу, например», — отмечает Манукян.

Директор отмечает, что его супермаркету за сутки только на горючее для генераторов нужно до 170 тысяч гривен, но убеждает, что в цену товаров эти расходы не закладывает, а вот курс гривны на конечную цену влияет, хоть и не сразу.

А вот сговор больших супермаркетов, чтобы искусственно поднять цены на продукты невозможен, убеждает директор. В Украине все-таки рыночная экономика, а конкуренция в их сфере едва ли не самая жесткая. А еще наши эксперты напоминают, что цены растут не из-за курса гривны, а из-за вражеских обстрелов, из-за войны, и покупатели, кажется, это понимают.

Материалы о подорожании товаров в Украине ТСН делает уже более четверти века. И обычно люди в этих сюжетах говорят подобные вещи: подорожала капуста, дорогая морковь. Видим по их корзинам. Они не сетуют, они так стискивают зубы и говорят, «у нас все хорошо». Когда спрашивают, была ли у них икра в новогоднюю ночь на праздничном столе, они говорят, что была. Кабачковая. Но они говорят, что это не очень важно. Есть вещи поважнее.

