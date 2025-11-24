Стресс из-за войны добил сердце пациента с "одной на миллион" группой крови: невероятная история спасения

Александр Колесник / © ТСН

Реклама

История 62-летнего Александра Колесника из Лимана Донецкой области удивила даже опытных кардиохирургов: пациент, которому срочно требовалась трансплантация сердца из-за истощения органа войной, отказался от редкого донорского органа.

Мужчина, который 40 лет жил с врожденным пороком сердца без проблем, начал страдать от критической одышки только с приближением линии фронта. Его сердце не выдержало постоянных обстрелов и стресса. Однако медики все же убедили мужчину относительно донорского сердца.

Об этом говорится в сюжете корреспондента ТСН Валентины Доброты.

Реклама

Сердце не выдержало войны

Александр Колесник случайно узнал о своем врожденном пороке 40 лет назад, но врачи обещали долгую жизнь. Так и было: сердце не беспокоило, пока он с семьей жил в Лимане.

Александр Колесник: «Линия фронта — 10 километров. Что там говорить, если летают каждый день и каждую минуту. Днем еще полбеды, но ночью это хоть не ложись. Ну, обстрелы, постоянные обстрелы».

Семья дважды убегала из Лимана. Впервые — весной 2022 года, перед повторной оккупацией. После освобождения вернулись, но война подходила все ближе, а их дом был поврежден.

На фоне постоянного стресса мужчине становилось все хуже, по ночам он не спал из-за удушья. Получить скорую помощь в Лимане было нереально. Второй раз семья бежала в спешке, забрав только вещи и своих четвероногих друзей.

Реклама

Загадка группы крови и уникальный шанс

В больнице выяснилось, что сердце Александра окончательно истощено, а без трансплантации прогнозов нет. Дополнительную сложность создала редкая четвертая группа крови (положительная), о которой мужчина не знал:

Александр Колесник: «Всегда думал, что вторая. С 18 лет стояла в паспорте вторая. А тут оказалось четвертая».

Найти донора с четвертой группой, по словам врачей, очень сложно. Олег Журба, кардиохирург, готовил Александра как «готового спортсмена» к трансплантации, которая могла произойти в любую минуту.

Через три месяца случилось чудо — нашли донорское сердце с нужной редкой группой. Но тут пациент ошеломил врачей: он отказался.

Реклама

Александр Колесник: «Ну, а кто бы не отказался, боялся. Это же не то, что там кольцо на пальце менял. Это же все-таки операция на сердце».

Врачи начали уговаривать мужчину, указывая на мизерную вероятность повторения такого шанса.

«Я думаю, что оно между нулем и одним процентом. Потому что 70% пациентов, которые на листе ожидания… Это пациенты со второй группой крови», — говорит Олег Журба.

В конце концов, мужчина согласился.

Реклама

Успешная трансплантация

Операция прошла успешно и очень быстро.

«В данном случае это все было в течение 30-40 минут, оно [новое сердце] уже полностью взяло на себя всю работу. Бывает такое, что час-полтора, даже два часа мы ждем», — говорит Вадим Голуб, заведующий отделением анестезиологии

Новое сердце «завелось» совершенно сразу. Пациент быстро пришел в себя и сейчас учится жить без удушья.

Врачи предостерегают, что война и стрессы — плохие спутники для нового сердца. Олег Журба отмечает, что количество пациентов с сердечно-сосудистыми заболеваниями выросло примерно на 15% из-за войны.

Реклама

Чтобы новое сердце Александра пережило войну, кроме медицинской терапии, его дома ждет домашняя поддержка — четвероногие друзья, которых семья забрала из Лимана.

на YouTube-канале ТСН можно посмотреть по этой ссылке: ТСН 13:00 новости 24 ноября. ОТКЛЮЧЕНИЕ ВЕЗДЕ! Подробности НОВОГО МИРНОГО ПЛАНА! Харьков ПЛАВАЛ!