Стресс из-за войны: медики предупредили об опасных заболеваниях и рассказали, куда обращаться

Хронический стресс – то с чем живет сегодня каждый украинец. И это может привести к тяжелым последствиям, таким как психические расстройства. Не говоря уже о проблемах с физическим здоровьем. Раздражительность, тревожность, депрессия, расстройства сна и питания – это не плохое настроение, а результат напряжения. И пренебрегать этими состояниями нельзя.

Как преодолеть и куда обратиться – в сюжете корреспондентки ТСН Мариам Оганнисян.

Хронический стресс – это то, в чем находится практически каждый украинец с начала полномасштабного вторжения россиян. Его влияние на человеческий организм очень опасно и может привести к нарушению физического и психического здоровья.

В практике семейного врача Екатерины Буток сейчас преобладают расстройства, вызванные стрессом.

"Во-первых, это бессонница, у каждого человека сейчас бессонница, апатия, тревожность, расстройства памяти. Приходят ко мне – я начал чаще забывать, у меня головные боли, я плохо сплю, я плохо ем, или наоборот, я очень много им. Гипертонические кризисы, то они увеличились наверняка в раз 5", — говорит семейный врач Екатерина Буток.

Екатерина Буток

26-летняя киевлянка Марина отмечает, что ее жизнь сейчас на паузе. Из-за войны она боится громких взрывов. Ее психологическое здоровье нуждается в поддержке. Часто во время воздушных тревог, ей помогают успокоительные и собака Барни.

Марина

Если девушка научилась распознавать свои состояния из-за сильного стресса, то большинство пациентов Екатерины не осознает, что причина недуга часто именно напряжение.

Сегодня все семейные врачи прошли курс психологической помощи. Поэтому, если чувствуете напряжение, раздражение или изменения в себе, следует обратиться к своему специалисту. Он подскажет, что делать дальше. Но и не стоит забывать о сбалансированном питании, здоровом сне и физической активности. Это первая скорая помощь при стрессе.

▶ На YouTube-канале ТСН можно просмотреть по этой ссылке видео: ТСН 12:00 за 12 февраля 2024 года | Новости Украины

Напомним, в ноябре 2023 года опубликовали исследование, в котором после 18 месяцев полномасштабной войны в Украине треть населения заявляет о ниже среднего уровня качества жизни и благосостояния, а 70% — не уверены в будущем.

Читайте также: