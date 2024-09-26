Стресс из-за войны: топ рекомендаций психолога, как не сойти с ума и сохранить здоровье

В Украине заметно растет количество случаев насилия. В частности, в Киеве, например, на прошлой неделе произошла стрельба на АЗС, погиб человек. А на Обуховщине на днях мужчина устроил стрельбу в магазине — два человека ранены.

Из-за истощения в результате длительного стресса, как полномасштабная война, человеческая психика выбирает определенную стратегию адаптации. Мы видим, что угрозы не заканчиваются. Более того, усиливаются, а наши ресурсы ограничены. Это приводит к постепенному понижению толерантности, которое проходит три этапа.

Об этом в комментарии сайту ТСН.ua рассказал психолог, эксперт по эмоциональному восстановлению Валентин Ким.

"Можно ли происходящее связать со стрессом от долговременной войны? Да, безусловно. И это вполне понятно. Человеческой природе, психике присуща такая реакция, когда мы истощаемся, когда стресс достаточно длительный", – говорит психолог.

Первый этап – это снижение толерантности к чужим.

“Конечно, сразу к врагам, их не следует жалеть. У нас разговоры о том, какой смысл взять в плен россиян периодически возникали. И вот, эти моменты, когда они возникали, это сигнализация о том, что толерантность снижается”, — рассказал Валентин Ким.

На втором этапе снижается толерантность к своим. Тогда мы начинаем более четко делить всех окружающих на "своих" и "чужих".

“Сначала это все украинцы, потом только те украинцы, которые не выехали, дальше украинцы, которые не выехали и соглашаются с моей точкой зрения, потом еще что-то. Мы постоянно ограничиваем круг людей, которых мы считаем своими, ради которых готовы жертвовать, делиться чем-то. И это опять-таки связано с истощением наших эмоционально-волевых ресурсов", – объяснил психолог.

На третьем этапе происходит понижение толерантности к себе. Мы начинаем все меньше жалеть самих себя.

Снижение толерантности – это один из способов адаптации к окружающему миру. И это как раз приводит к тому, что у нас открываются возможности для каскадирования агрессии.

“Когда мы сталкиваемся с тем, что не можем ответить врагу тем же, чем он нам: мы не можем непосредственно убить своего врага, а вынуждены ждать, вынуждены находиться в состоянии пассивного ожидания какой-то очередной передряги, это приводит к тому, что у нас накапливается огромная куча агрессии. Нам ее нужно куда-то каскадировать. Ибо если ее держать в себе, она превращается в аутоагрессию — в агрессию по отношению к самому себе. Поэтому мы стараемся ее каскадировать на других, на тех, кто послабее, на тех, кто с нами не соглашается”, – рассказал Валентин Ким.

Поэтому, по его словам, растет количество агрессивных проявлений, конфликтов, драк, стрельбы, подрывов, случайных конфликтов на дороге.

Кроме того, когда стрессы продолжаются, а мы уже исчерпали все свои ресурсы, перебрали все свои адаптивные стратегии, агрессия может переходить в аутоагрессию.

“Может повышаться частота заболеваний. Я недавно проводил исследования, мы с коллегами собирали фокус группы из разных категорий граждан. Оказалось, что практически в каждой группе есть кто-то, у кого-то из родных, кто страдает онкологическим заболеванием или аутоиммунным. Практически в каждой группе минимум один человек такой есть. Такая выборка наводит на мысль, что количество людей, которых появились или обострились болезни, увеличилось”, — говорит психолог.

Болезни — это тоже проявление того, что уровень стресса избыточный.

Механизмов, чтобы ему что-то противопоставить, у нас уже нет, ресурсы заканчиваются и поэтому идут такие проявления. Оно проявляется как на социальном уровне, когда возникают конфликты, стрельба, драки, так и на уровне персонального состояния. Ты можешь болеть, можешь расти уровень самоубийств и так далее”, – рассказал Валентин Ким.

Как справиться со стрессом

По словам психолога, сегодня мы снова "возвращаемся" к 2022 году. Тогда был пик вопросов: что делать, чтобы уберечься от стресса.

"Сценарий уже есть – часто людям не хватает ресурса, чтобы его реализовать. Необходимо беспокоиться о нескольких вещах. Первое – это собственное тело. Нам необходимо к нему относиться с вниманием и уважением. Наше тело от нас должно получать положительные сигналы заботы", – говорит Валентин Ким.

Это может быть приятный отдых, спа-процедуры какие-то, массажи, ванны, души, какое-нибудь особое питание.

“Не обязательно здоровое питание, хотя в стратегической перспективе оно важнее. Но иногда это может быть даже нечто вредное, но приятное. Чтобы наше тело почувствовало, что мы о нем заботимся. Конечно, нам необходимы прогулки, физкультура. Не спорт с рекордами, а какая-то физкультура, которая помогает держать тело в тонусе и через физические нагрузки сбрасывать накопленную негативную эмоциональную энергию", — рассказал психолог.

Кроме того, нам необходимо своевременное лечение и нормальные отношения. То есть, кроме заботы о теле, нужно беспокоиться о своей социальной жизни.

“Нам нужно быть в кругу друзей. Чувствовать, что наше мнение для кого-то важно. Что мы можем выговориться, проговорить. Потому что, когда мы проговариваем свое эмоциональное состояние, свои проблемы, волнение, это нам помогает снизить градус внутреннего напряжения. Нам необходимо понимать, что нас слышат, что нам что-то отвечают. Что мы не наедине – потому что мы социальные животные. Нам необходимо это общение", – говорит Валентин Ким.

В то же время нам порой необходимо еще и быть в одиночестве, потому что уровень возбуждения у людей повысился.

"Люди становятся все менее и менее комфортными друг для друга. И именно поэтому актуализируется вопрос персонального пространства и у персональных границ, которые мы никому не позволяем пересекать. Поэтому нам необходимо и чувство одиночества, возможность побыть одному. Отключиться от всех и от всего, чтобы нас хоть какое-то время никто не трогал”, — советует психолог.

Поэтому, по его словам, рекомендации не только очень разноплановые, но и даже противоречат друг другу. Идти к людям — быть в одиночестве, напрягать себя — или позволять себе расслабиться.

"Вот ответ в том, что и то, и то надо делать. И прислушиваться к собственной реакции, что тебе нужно сейчас. Потому что процесс продолжается, война продолжается, количество стрессов будет увеличиваться, интенсивность и силы их будут расти, а наши ресурсы будут иссякать. Нам нужно использовать разные способы, разные инструменты. И при чем, если какой-нибудь инструмент подходит именно сейчас, то это не значит, что он будет подходить всю жизнь. Возможно, через неделю, через месяц нам необходимо будет что-нибудь новенькое. И это нормально”, – рассказал Валентин Ким.

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