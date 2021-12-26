Строили четверть века: NASA запустило в космос самый дорогой и мощный телескоп стоимостью $10 млрд

Первые данные с него ожидают получить не ранее чем через полгода.

NASA запустило в космос самый дорогой и мощный телескоп в истории человечества, который будет изучать эволюцию Вселенной и будет искать внеземную жизнь.

Об этом 25 декабря говорилось в сюжете ТСН.19:30.

Старт прошел с космодрома "Куру" во французской Гвиане. Американское космическое агентство транслировало запуск вживую. "James Webb" – так назвали телескоп в честь одного из руководителей NASA, который, собственно, и объединил все исследовательские центры в единое агентство. Строили телескоп четверть века и потратили на него более 10 миллиардов долларов.

В NASA рассчитывают, что это устройство заменит телескоп "Hubble", работающий на орбите более 30 лет. "James Webb" отправится на расстояние примерно в полутора миллиона километров от Земли – первые данные с него ожидают получить не ранее чем через полгода.

НАСА запустила в космос самый дорогой телескоп в истории человечества | Новости мира

Напомним:

Автоматическая межпланетная станция для исследования Солнца Parker стала первым космическим аппаратом, побывавшим в верхних слоях солнечной атмосферы. В будущем зонд продолжит совершать пролеты через корону Солнца для сбора большего количества данных.

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