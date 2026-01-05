Строительство оборонительных сооружений: как это происходит и в чем большая опасность

Работа саперов / © ТСН

Саперы 783-й отдельной бригады оперативного оборудования территории работают в считанных километрах от линии фронта на Донецком и Днепропетровском направлениях.

Об этом говорится в сюжете корреспондента ТСН Анастасии Неверной.

Выезд в темноте

Глубокая ночь. Подразделение готовится к выезду при свете фонариков. Инструктаж проходит прямо за завтраком: «Участочек там опасный, надо быстренько заехать, фпвишечки, гады, летают».

Дорога к месту назначения — это отдельное испытание. Несмотря на защитные сетки, вдоль дороги стоят сгоревшие машины.

Сапер «Галич»: «Сетки спасают только от ФПВ. „Ланцет“ или „Молния“ заходят напрямую. Последний месяц активность врага очень высокая».

«Коридорчик 50 метров» и детекторы

Задача подразделения — обследовать территорию, где впоследствии будет работать тяжелая техника. Саперы двигаются максимально осторожно, вглядываясь в каждую мелочь.

«Смотрите по небу. Коридорчик где-то 50 метров. Пользуемся детекторами, чтобы ни на что не наступать», — командует старший группы.

Внимание саперов привлекает обычная изолента в траве.

«Это уже первые признаки того, что здесь, возможно, было какое-то минирование», — объясняют бойцы. Через мгновение детектор начинает пищать.

Находки: от гранат до «кабачков»

В траве саперы обнаруживают российский беспилотник.

«Лайф»: «Вижу ФПВ в двух метрах лежит от меня в траве. Ну что, манюнечка, тебя на уничтожение… Есть один „кабачок“ на уничтожение».

В целом на участке находят немало опасного железа.

Водитель-сапер «Грибок»: «Сегодня обнаружили выстрел к гранатомету, переделанный под сброс, кумулятивный суббоеприпас и подрывник к РСЗО».

Атака с неба и дистанционное минирование

Работа прерывается возгласом «Воздух!» Враг засек группу и направил дрон-камикадзе. После короткой стрельбы дрон удается сбить, но группе приходится срочно сменить локацию, чтобы избежать повторных атак.

Даже уже проверенные участки приходится осматривать снова. Враг часто минирует их дистанционно с воздуха прямо ночью.

Сергей Морозов, экскаваторщик: «Работали один день, а на следующее утро обнаружили разбросанные „лепестки“ пехотные. Саперы приехали и убрали их».

Результат несмотря на риск

Пока работает экскаватор, саперы снова замечают в поле подозрительный «самолетик» — приходится стягивать его «кишкой», чтобы убедиться, что он не взорвется.

Несмотря на ежеминутный риск, силы Государственной специальной службы транспорта продолжают работу. На сегодня уже возведено:

более 2 тысяч опорных пунктов;

тысячи километров противотанковых рвов;

заградительные пирамиды.

