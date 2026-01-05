- Дата публикации
Строительство оборонительных сооружений: как это происходит и в чем большая опасность
Саперы рассказали, как обнаруживают вражеские мины и дроны-камикадзе перед строительством оборонительных сооружений.
Саперы 783-й отдельной бригады оперативного оборудования территории работают в считанных километрах от линии фронта на Донецком и Днепропетровском направлениях.
Об этом говорится в сюжете корреспондента ТСН Анастасии Неверной.
Выезд в темноте
Глубокая ночь. Подразделение готовится к выезду при свете фонариков. Инструктаж проходит прямо за завтраком: «Участочек там опасный, надо быстренько заехать, фпвишечки, гады, летают».
Дорога к месту назначения — это отдельное испытание. Несмотря на защитные сетки, вдоль дороги стоят сгоревшие машины.
Сапер «Галич»: «Сетки спасают только от ФПВ. „Ланцет“ или „Молния“ заходят напрямую. Последний месяц активность врага очень высокая».
«Коридорчик 50 метров» и детекторы
Задача подразделения — обследовать территорию, где впоследствии будет работать тяжелая техника. Саперы двигаются максимально осторожно, вглядываясь в каждую мелочь.
«Смотрите по небу. Коридорчик где-то 50 метров. Пользуемся детекторами, чтобы ни на что не наступать», — командует старший группы.
Внимание саперов привлекает обычная изолента в траве.
«Это уже первые признаки того, что здесь, возможно, было какое-то минирование», — объясняют бойцы. Через мгновение детектор начинает пищать.
Находки: от гранат до «кабачков»
В траве саперы обнаруживают российский беспилотник.
«Лайф»: «Вижу ФПВ в двух метрах лежит от меня в траве. Ну что, манюнечка, тебя на уничтожение… Есть один „кабачок“ на уничтожение».
В целом на участке находят немало опасного железа.
Водитель-сапер «Грибок»: «Сегодня обнаружили выстрел к гранатомету, переделанный под сброс, кумулятивный суббоеприпас и подрывник к РСЗО».
Атака с неба и дистанционное минирование
Работа прерывается возгласом «Воздух!» Враг засек группу и направил дрон-камикадзе. После короткой стрельбы дрон удается сбить, но группе приходится срочно сменить локацию, чтобы избежать повторных атак.
Даже уже проверенные участки приходится осматривать снова. Враг часто минирует их дистанционно с воздуха прямо ночью.
Сергей Морозов, экскаваторщик: «Работали один день, а на следующее утро обнаружили разбросанные „лепестки“ пехотные. Саперы приехали и убрали их».
Результат несмотря на риск
Пока работает экскаватор, саперы снова замечают в поле подозрительный «самолетик» — приходится стягивать его «кишкой», чтобы убедиться, что он не взорвется.
Несмотря на ежеминутный риск, силы Государственной специальной службы транспорта продолжают работу. На сегодня уже возведено:
более 2 тысяч опорных пунктов;
тысячи километров противотанковых рвов;
заградительные пирамиды.
