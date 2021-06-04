Строительство президентского университета в Киеве: что известно

Планируется, что строительство продлится три года и будет стоить 7,2 млрд грн, площадь застройки — 25,8 тысячи квадратных метров.

В Киеве собираются построить президентский университет. Ради этого на ВДНХ застроят 16 гектаров. Строительство университета продлится три года и будет стоить 7,2 млрд грн, сообщил министр образования и науки Украины Сергей Шкарлет.

По его словам, в президентском университете планируют готовить специалистов по самым современным и наиболее востребованными в будущем направлениям: ІТ, кибербезопасность, искусственный интеллект; нанотехнологии; биотехнологии и науки о здоровье и тому подобное.

Но некоторые киевляне опасаются, чтобы строительство университет не закончилось дерибаном территории ВДНХ и масштабной застройкой.

Что известно о строительстве президентского университета (университета Зеленского) в Киеве — разбирался ТСН.ua.

Президентский университет может занять 5,6% территории ВДНХ

Стоит отметить, что в настоящее время территория ВДНХ составляет 286 га, из них: 48 га — застройка и 171 га — сады и парки.

Поэтому президентский университет может занять 5,6% территории всего комплекса или 6,7% территории, свободной от застройки.

"Логическое завершение пространственного развития территории ВДНХ"

Строительство министр образования и науки Сергей Шкарлет назвал "логическим завершением пространственного развития территории ВДНХ". Шкарлет уточнил, что, согласно представленной концепции, территория университета будет занимать 16 га, а общая площадь застройки — 25,8 тысячи квадратных метров.

"Территориально локация — это 16 гектаров на ВДНХ... В целом развитие президентского университета совместно с биокластером и биоклиникою является логическим завершением пространственного развития территории ВДНХ, для того, чтобы студенты имели возможность пользоваться всеми объектами инфраструктуры одновременно", — отметил он.

Планируется, что на территории заведения будут размещаться 11 кампусов, среди которых пять профильных научных кампусов, административный корпус, апарт-отель для студентов, апарт-отель для педагогов, больница, дипломатическая служба и корпус с офисами иностранных компаний.

Университета на ВДНХ быть! Неоднократно писал о том, что Концепция развития ВДНХ на 40 лет предусматривает активное развитие экосистемы Экспоцентра как культурно-просветительского парка. Значительная часть дорожной карты развития ВДНХ посвящена именно образовательном кластера, который находится в северо-восточной части Выставки (на месте старый спорур, асфальта, бетона, недострои советских времен). И Президентский Университет, который уже скоро появится на нашей территории — это новая вершина в истории ВДНХ, Киева и Украины! Когда мы разрабатывали концепцию развития ВДНХ, то были мечты. Когда мы ее защитили перед экспертами и общественностью, мечты стали планами. И постепенно планы становятся реальностью! В прошлом году на территории ВДНХ начал работать первый в Украине Музей науки Малой академии наук Украины. На прошлой неделе при поддержке Офиса президента в рамках программ «Большая стройка» и «Здоровая Украина», а также при поддержке Министерство регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства мы приступили к обустройству территории под урбан-парк. А сегодня уже смело можем заявлять, что Президентский университет состоится, и это будет совершенно новый по своей философии и подходами к обучению высшее учебное заведение. Как и анонсированный ранее спортивный урбан-парк, этот образовательный проект также реализуется при поддержке Офис Президента Украины в рамках программы «Большое Строительство». В Президентском университете планируют готовить специалистов по самым современным и наиболее востребованным в будущем направлениям: — ИТ, кибербезопасность, искусственный интеллект; — нанотехнологии; — аэрокосмические технологии; — биотехнологии и науки о здоровье; — энергетические технологии; — глобализация и международные коммуникации. Всего на территории ВДНХ в рамках университета будет создано 11 кампусов (среди них пять профильных научных). Также здесь будут: административный корпус, апарт-отель для студентов, апарт-отель для педагогов, больница, дипломатическая служба, корпус с офисами иностранных компаний, биокластер и биоклиника. А в дополнение — уже существующая инфраструктура и будущие проекты культурного, досугового, художественного, экспозиционного, спортивного характера. Таким образом, здесь будет абсолютно все, чтобы студенты имели возможность пользоваться всеми объектами инфраструктуры ВДНХ. Это будет уникальный по программе и качеству контента университет в глобальном смысле (в том числе благодаря расположению именно на ВДНХ), который положительно влиять на ценности, знания и образ мышления, а следовательно — делать весомый вклад в процветание нашей страны. Искренне благодарен Президенту Украины Владимир Зеленский и Министерство образования и науки Украины за решение реализовать этот величественный проект именно на ВДНХ и за доверие к нашей # командаВДНГ! Опубликовано Evgeny Mushkin Вторник, 1 Июнь 2021

Откуда деньги

А вот деньги на создание нового вуза — а это более семи миллиардов гривен за три года — в правительстве планируют взять частично в государственном бюджете, а частично — как пожертвования от частного бизнеса.

Из нововведений — трехлетний бакалаврат

В президентском университете, по данным Сергея Шкарлета, будут учить современным специальностям по трехлетней бакалаврской программе, вместо существующей ныне во всей стране — четырехлетней.

"1 октября 23-го года. Это новая история, новый университет, здания. И за три года результат — трехлетний бакалаврат", — отметил он.

Будут готовить специалистов будущего

Указ президента №217/2021 "Вопросы проекта "Президентский университет" обнародован на сайте главы государства 31 мая 2021.

Владимир Зеленский отметил, что в университете будут готовить специалистов будущего.

"Это информационные технологии, кибербезопасность и искусственный интеллект, нанотехнологии, аэрокосмические, энергетические технологии, биотехнологии и науки о здоровье, глобализация и международные коммуникации", — уточнил он.

Работа, стажировки за рубежом и т.д.: что обещают студентам

Президент Владимир Зеленский отметил, что к преподаванию в университете будут приглашать лучших украинских специалистов; применяться самые современные методики преподавания (ключевой принцип: 30% теории и 70% практики). Также в учебный процесс будут вовлечены иностранные преподаватели и эксперты.

Планируется внедрение гарантированного трудоустройства выпускников университета, в частности в ведущих государственных компаниях, исследовательских и научных учреждениях, центральных органах власти.

Предполагается, что государство и партнеры университета будут гарантировать студентам национальные и международные стажировки.

Будет также предусмотрена возможность компенсации стоимости обучения со стороны работодателя.

Университет, государство и партнерский бизнес планируют обеспечить студентам реализацию собственных научных разработок и их дальнейшую коммерциализацию.

Но это все пока в далекоидущих планах.

"Главное, чтобы не закончилось строительством ТРЦ или ЖК..."

Киевляне тем временем опасаются, чтобы не началось с университета и не закончилось "строительством ТРЦ, ЖК и т.д.":

"Не хотим никакого университета на ВДНХ (в Украине, кстати, 282 вуза, больше чем во Франции и Германии вместе взятых). Хотим ВДНХ как зону активного отдыха для киевлян, где есть простор, лес и воздух. Нет - застройке ВДНХ", — пишет Владимир М.

"... Начнется с университета, а закончится дерибаном всей территории ВДНХ (ТРЦ, ЖК и др.)", — опасается Леся К.

"После университета (а может и одновременно) начнут строить жилье для преподавателей и общежития для студентов, после так называемой реконстукции постепенно превратятся в ЖК. Схема опробована даже в центре столицы, где каждый метр на вес золота", — говорит Елена Е.

"Главное, чтобы нагрузка людьми и зданиями на территорию ВДНХ не изменила его шарма, потому что может случиться так, что обычным отдыхающим будет некомфортно в большой постоянной толпе студентов. Имею огромную надежду, что ВДНХ останется одним из моих любимых мест", — отмечает Марк П.

В свою очередь гендиректор ВДНХ Евгений Мушкин успокаивает, что "ВДНХ — выставка, а не парк. Университет планируется в зоне общественной застройки (где уже есть здания, в том числе недостроенные), а не в лесу". И отмечает, что в зеленой зоне застройки не будет, и категорически отрицает информацию о возможном строительстве жилого комплекса.

В пресс-службе ВДНХ ТСН.ua рассказали, что обустройство университета планируется в зоне общественной застройки (сейчас там уже есть здания, в частности — недострои, находящиеся в запущенном состоянии). И добавили, что строительство никоим образом не коснется леса и зеленой части ВДНХ — комплекс по-прежнему будет оставаться зеленой зоной Киева.



"Создание образовательного кластера на территории "Экспоцентра" предусмотрено Концепцией развития ВДНХ на 40 лет, которая была представлена летом 2017 года. Одним из ключевых проектов кластера является именно создание университета. Перед презентацией Концепция прошла общественные слушания и экспертные обсуждения и была утверждена приказом генерального директора ВДНХ", — говорится в комментарии.

Напомним, в конце марта в Голосеевском парке Киева, в Сельскохозяйственном переулке, срезали почти два десятка вековых дубов. У рабочих были документы о том, что они имеют право срезать сухостой. Хотя ни один дуб не был сухим. Столичная полиция начала уголовное производство.

Новости Украины: что случилось с дубами-великанами в Голосеевском парке столицы

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