"Строят надстройку из газоблока на Замке Ричарда": в Киеве разгорелся скандал вокруг памятника архитектуры

В Киеве возводят надстройку на памятнике архитектуры ХХ века – Замке Ричарда. Нардеп и советник мэра Киева Виталия Кличко Дмитрий Белоцерковец уже отреагировал на ситуацию.

Об этом он рассказал в комментарии ТСН.ua.

В Сети опубликовали фото, как неизвестные начали возводить надстройку на памятнике архитектуры ХХ века, расположенном в центре Киева.

"Строят надстройку из газоблока на Замке Ричарда. А это памятник архитектуры", — написал журналист Константин Андриюк.

Надстройка на Замке Ричарда. Фото: @AndriyuKK, Телеграмм

Советник городского головы Киева и нардеп 8 созыва Дмитрий Белоцерковец уже отреагировал на это.

"Кто-то устроил произвол в историческом центре города на Подоле – на Замке Ричарда строят надстройку. Все работы незаконны, и город будет реагировать и останавливать этот беспредел. Безответственные владельцы должны понимать, что с рук им это не сойдет. Замок является памятником архитектуры", – отметил Белоцерковец.

Замок Ричарда — это пятиэтажный доходный дом, который построил Дмитрий Орлов в 1902–1904 гг. Здание стилизовано под английскую готику, украшенное шпилями, зубчатыми завершениями стен, а прямо над спуском возвышается высокая башня. Это здание в Киеве покрыто мистическими легендами и привлекает туристов.

Напомним, в Киеве хотят продать 6,3 гектара возле Днепра под застройку.

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