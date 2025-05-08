Сценарии войны в Украине: полковник из США рассказал, как могут повлиять Трамп и ЕС

Президент США Дональд Трамп и война в Украине / © ТСН.ua

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Какими могут быть сценарии дальнейшего развития войны России против Украины в зависимости от шагов администрации президента США Дональда Трампа и действий Евросоюза, рассказал полковник в отставке американского Корпуса морской пехоты, старший советник Департамента обороны и безопасности Центра стратегических и международных исследований Марк Канчиан.

Свои оценки Канчиан озвучил ТСН.ua.

Сценарии развития войны в Украине

1. Трамп бросит вызов Путину и усилит давление на Россию, особенно после подписания соглашения о недрах с Украиной.

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По словам полковника в отставке, это уже происходит, поскольку видно, что Россия является камнем преткновения. Вопрос в том, насколько еще большее давление Трамп может оказывать на Россию. Он угрожает это сделать.

2. Трамп продолжит политику Байдена по поддержке Украины, но не сделает слишком многое, чтобы Россия не проиграла, а Украина не выиграла.

У администрации Трампа существует серьезное сопротивление оказанию помощи Украине, поэтому Канчиан считает, что не будет никаких заявлений о дальнейшей поддержке, как это было при администрации предыдущего президента США Джо Байдена. Администрация Трампа может применить политику игнорирования, когда она позволит продолжать поставку оружия и обмен разведывательными данными, но больше не будет вмешиваться.

3. Администрация Трампа умывает руки, выходит из переговоров и прекращает всякую военную помощь Украине. Здесь также встает вопрос, согласится ли Трамп продавать оружие Украине и сможет ли и захочет ЕС заместить американскую военную помощь.

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«Учитывая отсутствие прогресса, Соединенные Штаты, вероятно, отойдут от переговоров. Если Украину не сочтут препятствием, а теперь этим препятствием является Россия, я не думаю, что Соединенные Штаты прекратят военную помощь. Трамп будет точно продавать оружие Украине. Он рассматривает продажу оружия как элемент укрепления американского производства. Европа, кажется, риторически активизируется, но имеющиеся в наличии запасы доступного оружия ограничены», — рассказал эксперт.

К слову, по мнению экс-министра иностранных дел Украины Павла Климкина, в администрации Трампа нет людей, которые могут «сдать» Украину Путину, несмотря на то, что большинство так называемых «трампистов» в Республиканской партии выступают против любой зарубежной помощи.

В то же время другой бывший глава МИД Украины Вадим Пристайко заявил — политика Трампа кажется такой, что Украину понемногу «сдают». По словам дипломата, в американской администрации продолжают считать, что Россию невозможно победить.

По мнению директора программы «Россия и Евразия» в Chatham House в Лондоне Джеймса Никси, Трамп не будет продолжать политику Байдена по поддержке Украины. По словам эксперта, нынешний президент США «не является честным посредником и не на стороне Украины».

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