Студент-медик придумал схему, как заработать на OLX почти 90 тысяч гривен: все закончилось неожиданно

Студента наказали за мошенничество

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В Волынской области студента оштрафовали на сумму свыше 90 000 гривен за мошенническую схему. Парень продавал на платформе OLX неработающие игровые приставки Xbox под видом настоящих.

Об этом говорится в приговоре Нововолынского городского суда Волынской области.

Виртуальные Xbox за реальные тысячи: как работала онлайн-схема

Как установило судебное расследование, серийная мошенническая деятельность продолжалась в период с сентября 2024 года по декабрь 2025 года. Обвиняемый, находясь в своей квартире в Нововолынске, разработал четкий план незаконного обогащения. Используя свой мобильный телефон iPhone 13 Pro, он создал на платформе OLX ряд фиктивных учетных записей под вымышленными именами.

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На этих страницах парень размещал привлекательные объявления о продаже современных игровых консолей различных моделей: Xbox, Xbox One S, Xbox Series S и Xbox Series X. Для иллюстрации объявлений он использовал реальные фотографии устройств, хотя заранее точно знал, что вся эта техника находится в нерабочем состоянии и покупается как металлолом.

Схема отправки и получения денег через почтовое отделение была одинаковой во всех случаях:

Покупатели, увидев привлекательную цену, связывались с «продавцом» и заказывали консоль с оплатой наложенным платежом;

Злоумышленник через отделение «Новой Почты» №4 в Нововолынске отправлял заказчикам поддельный товар;

Покупатели осматривали коробку на почте, оплачивали наложенный платеж, после чего средства автоматически зачислялись на банковскую карту АО КБ «ПриватБанк», принадлежавшую мошеннику.

Суммы заказов значительно варьировались в зависимости от модификации консоли. Так, за базовую версию Xbox злоумышленник брал 4100 гривен, за модели Xbox Series S — от 6865 до 8842 гривен, а за самую мощную модель Xbox Series X 1ТВ выманил у одной из потерпевших рекордные 15 799 гривен. Общая сумма доказанного имущественного ущерба, который мошенник успел нанести гражданам за время своей деятельности, составила 87 910 гривен.

Что рассказал подсудимый

На судебном заседании обвиняемый полностью признал свою вину по всем эпизодам. Свои действия он объяснил психологическим фактором — мол, к мошенничеству его подтолкнуло то, что когда-то в жизни с ним поступили точно так же. Парень искренне раскаялся, активно помогал следствию и оперативно вернул всем потерпевшим деньги. Обманутые покупатели на суд не приехали, прислав заявления о том, что претензий к молодому человеку больше не имеют и получили расписки о полном возмещении убытков.

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Учитывая, что обстоятельства преступления никем не оспаривались, суд применил ч. 3 ст. 349 УПК Украины, счел нецелесообразным рассмотрение всех доказательств и ограничился допросом подсудимого.

При вынесении приговора защита представила суду обширный перечень характеристик, которые характеризовали обвиняемого исключительно с положительной стороны. Выяснилось, что мошенник является студентом 3-го курса дневной формы обучения Национального медицинского университета имени А.А. Богомольца, где учится на факультете подготовки врачей для Вооруженных сил Украины. Кроме того, он официально работает продавцом-консультантом, получает положительные отзывы от кафедры физической реабилитации и спортивной медицины, где активно занимается спортом, и даже является регулярным донором крови. Суд признал весомыми смягчающими обстоятельствами искреннее раскаяние, активное содействие раскрытию преступлений и полное добровольное возмещение ущерба. Отягчающих обстоятельств выявлено не было.

Приговор суда

Суд учел, что подсудимый привлекается к ответственности впервые, совершил одно уголовное правонарушение (ч. 1 ст. 190 УК Украины) и ряд нетяжких преступлений (ч. 2 ст. 190 УК Украины), а также принял во внимание его имущественное положение и заработную плату в сфере розничной торговли. Суд подчеркнул, что согласно ч. 2 ст. 53 УК Украины, в случае совершения имущественных преступлений, наказываемых штрафом, сумма взыскания ни в коем случае не может быть меньше размера причиненного материального ущерба.

Решение суда:

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Признать молодого человека виновным в совершении уголовных правонарушений по ч. 1 и ч. 2 ст. 190 УК Украины;

По первой статье назначить штраф в размере 34 000 гривен, по второй — 90 100 гривен;

На основании ч. 1 ст. 70 УК Украины (по совокупности преступлений, путем поглощения менее строгого наказания более строгим) окончательно назначить молодому человеку наказание в виде штрафа в размере 90 100 гривен в пользу государства.

Суд постановил отменить меру пресечения в виде ареста имущества, наложенную в ходе следствия. Однако на основании статей 96-1 и 96-2 УК Украины суд применил в отношении осужденного процедуру специальной конфискации. Ключевое орудие совершения преступлений — смартфон iPhone 13 Pro, с помощью которого создавались фиктивные аккаунты на OLX и велась переписка с жертвами — принудительно и безвозмездно изъято в собственность государства.

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