"Студент отказался слушать Чайковского и Рахманинова": в Одессе преподавателя колледжа "уволили из-за русского языка"

В Одесском театрально-художественном профессиональном колледже уволили 82-летнего преподавателя музыки и истории искусств после того, как студент пожаловался на то, что она преподает на русском.

Об этом на своей странице в Facebook рассказала правозащитник Ксения Проконова, представившаяся родственницей преподавателя.

"В Одессе была уволена преподаватель из-за русского языка. Звучит как вброс, если бы этого не произошло в моей семье. Среди студентов появился желающий ограничить свой образовательный горизонт за счет российских композиторов. Студент совершенно серьезно отказался слушать Чайковского, Рахманинова и иже с ними. Позже подал жалобу на то, что 82-летняя преподаватель ведет урок в зум на русском", — написала возмущенная женщина и выступила в защиту преподаватель.

Она обвинила руководство колледжа, которое, по ее словам, "не пыталось разобраться в ситуации" и якобы заставило преподавателя уволиться.

"Не нравится программа — меняйте ее. Это не вопрос преподавателя", — добавила женщина.

Преподавательницу в Одессе уволили после жалобы студента на преподавание на русском/Скриншот из Facebook Ксении Проконовой

В Одесском театрально-художественном профессиональном колледже в комментарии ТСН.ua подтвердили, что преподаватель уволилась после жалобы студента. Однако подчеркнули, что женщину никто не принуждал к этому.

По словам секретаря учебного заведения, после совещания преподавателю предложили написать заявление по собственному желанию, на нее никто не давил. Она предположила, что женщине в солидном возрасте, вероятно, было трудно перестроиться. Тем более, во время дистанционного обучения, когда все занятия проходят онлайн, добавила она.

"Да и что вы скажете? Сейчас в это время это нормально, когда преподаватель ведет на русском языке? Когда у нас есть языковой закон" , — ответила ТСН.ua секретарь Одесского театрально-художественного профессионального колледжа.

Напомним, в Киевском национальном торгово-экономическом университете разразился скандал. Студенты выложили в Сеть запись онлайн-лекции в зуме. На нем преподаватель заявила, что русскоязычная, и спросила студентов, почему они и их родители не на фронте.

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