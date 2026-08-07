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ТСН в социальных сетях

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Категория
Эксклюзив ТСН
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Студент приехал к родителям в Ровенскую область и устроил ужасающий взрыв — подробности

В Ровенской области в результате взрыва гранаты получили травмы парень и его девушка.

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Фото автора: Игорь Серов Игорь Серов
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В Ровенской области спасают парня и девушку, пострадавших в результате взрыва

В Ровенской области спасают парня и девушку, пострадавших в результате взрыва / © Freepik

В Ровенской области в семье одного из бывших военнослужащих, подозреваемого в том, что он привез с фронта гранату, произошел ужасный инцидент — в результате взрыва тяжело пострадали его 22-летний сын и девушка этого юноши.

Как рассказал заместитель главы Нацполиции Андрей Небытов, молодая пара — студенты-медики — приехали из столицы в гости к родителям.

По данным полиции, после того как парень нашел эту гранату, она взорвалась у него в руках. Взрыв лишил мужчину кисти и пальца, а также привёл к другим травмам; его 23-летняя девушка также получила тяжёлые травмы.

Бывший военнослужащий задержан и находится в изоляторе временного содержания.

«К сожалению, даже такие трагические случаи ничему не учат людей. С начала этого года полицейские изъяли 19 666 гранат, хранившихся незаконно. Благодаря этому не произошло 19 666 тысяч взрывов», — сообщил Андрей Небитов.

Напомним, что в Ровно житель Северо-Западного округа едва не взорвал себя и полицейских гранатой во время проверки документов.

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