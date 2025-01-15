Студент с украинской символикой довел Фицо до истерики: подробности инцидента

Словацкого премьера Роберта Фицо довел до истерики 19-летний парень, который поддерживает Украину. Одиозного друга Путина очень возмутил поступок молодого человека с сине-желтой лентой на груди. Тем временем это видео облетело весь мир. Что так разозлило Фицо и кому он захотел дать "три пощечины" – читайте в эксклюзиве ТСН.ua.

У Фицо – истерика

Похоже, словацкий премьер впал в истерику. Во вторник, 14 января, он написал огромный гневный пост на своей странице в социальной сети Facebook. А все потому, что школьник Симон Оманик при получении награды за призовое место на математической олимпиаде демонстративно отказался пожать руку президенту страны Петеру Пеллегрини.

Молодой человек получал награду за бронзовую медаль из рук министра образования Томаша Друкера. Подросток обвинил словацкого президента в том, что он победил на президентских выборах "путем обмана и вранья народу", в том числе благодаря манипуляциям на тему войны, которую страна-агрессор Россия развязала против Украины. В то же время Фицо назвал парня "хамоватым подростком с украинским флагом на костюме".

"Хомоватый подросток с украинским флагом на костюме не пожал руку президенту Словацкой Республики. Главе государства, получившему свой мандат на прямых выборах. Антисловацкие и антиправительственные СМИ аплодируют студенту… Кому-то здесь надо дать три пощечины. – Я бы начал с антиправительственных СМИ", — написал Фицо.

Фицо говорит, если бы он пожаловался дома на учителя, который дёргает его за волосы, его мама дала бы ему еще две пощечины, "потому что учитель всегда был уважаемым и правильным". Словацкий премьер добавил, что никто не должен унижать государство и его лидеров, комментируя поступок парня.

"Что бы я сделал, если бы мой министр образования организовал подобное мероприятие, а один из учеников-победителей не пожал мне руку как одному из трех высших должностных лиц государства. Во-первых, я бы спросил его, есть ли у него детская комната. Во-вторых, чему его научили родители. В-третьих, я бы забрал у него награду и отправил бы его туда, где ему место, на глазах у всех СМИ. И, наконец, я бы поблагодарил министра образования за сотрудничество. Президент ошибся, когда сказал, что уважает студента. Здесь нечего уважать", – заявил словацкий премьер.

"Черная полоса" в жизни Фицо

Кстати, у Фицо вообще в последнее время наблюдается "черная полоса" в жизни. Недавно, а именно с 1 января Украина прекратила транзит российского природного газа через свою территорию в интересах национальной безопасности, о чем сообщили в Министерстве энергетики Украины.

"Мы остановили транзит российского газа – это историческое событие. Россия теряет рынки, она несет финансовые потери. Европа уже приняла решение отказаться от российского газа, и инициатива Repower EU предусматривает именно то, что сегодня сделала Украина", – говорится в сообщении.

Что означает остановка транзита газа для Украины и ее соседей

С началом нового года газотранспортная система Украины полностью перешла в режим без транзита российского газа. Инфраструктура была предварительно подготовлена, что гарантирует надежное газоснабжение украинских потребителей без зависимости от транзита российского ресурса.

Возобновление транзита возможно, но не российского газа, а, например, азербайджанского, по запросу Еврокомиссии. Ведь по Соглашению об ассоциации с ЕС и Договором к Энергетической хартии Украина обязана транзитировать российскую трубопроводную нефть и газ в Европу. Их крупнейшие потребители в ЕС – Венгрия и Словакия. Конечно, украинская сторона заблаговременно проинформировала международных партнеров о прекращении транзита.

Реакция Фицо на остановку транзита газа

Тогда же словацкий премьер стал бросаться угрозами. Он заявил, что из-за остановки транзита российского газа через Украину будет якобы страдать Европейский союз, но не агрессор Россия. По словам главы словацкого правительства, согласно мировой политике, неважно, "слоны любят друг друга или дерутся, всегда страдает трава".

Политик подчеркнул, что не желает Словакии такой "травы", которую наблюдает Братислава после прекращения транзита газа РФ через Украину. Фицо заявил, что в 2025-м будет продолжать двухколейную политику, которая будет ориентирована на все стороны мира, а также "уважать международное право и не будет вмешиваться во внутренние дела других". Уже впоследствии Фицо "запел новую песню". Владимира Зеленского он назвал "попрошайкой", который ездит по Европе и "просит денег".

"Он ходит по той Европе, просто попрошайничает и шантажирует других, просит денег. Это просто должно прекратиться", — заявил Фицо во время выступления на парламентском комитете 10 января.

Обращение Фицо к Зеленскому

Однако впоследствии Фицо внезапно решил мириться с Зеленским. В понедельник, 13 января, он опубликовал письмо, где отметил, что не намерен еще больше нагнетать напряженность. Хочет полностью сосредоточиться на урегулировании ситуации, связанной с прекращением транзита газа.

"Уважаемый господин Президент, Словацкая Республика продемонстрировала и демонстрирует большой уровень солидарности со своими гражданами, проживающими в Украине или на территории Словакии. Совместные переговоры между правительствами Словацкой Республики и Украины приносят хорошие результаты. Хотелось бы продолжить конструктивный и взаимоуважительный диалог с Премьер-министром Украины Поэтому позвольте как высшему представителю словацкой исполнительной власти пригласить Вас для обсуждения, если есть возможность в ближайшее время, при полном понимании тяжести Вашей рабочей повестки дня", – обратился Фицо к Зеленскому.

Как видим, от "попрошайки" до "уважаемого господина президента" не прошло и недели. В своем письме Фицо отметил, что встреча может состояться на территории Словацкой Республики у государственных границ между Словакией и Украиной.

"Такая встреча создаст хорошие условия для открытого разговора о поставках газа в Словакию и другие страны через территорию Украины, о возможных технических решениях с учетом истечения срока действия договора между соответствующими украинскими и российскими компаниями до 31 числа", — отметил словацкий премьер.

Ответ Зеленского

Владимир Зеленский в тот же день ответил на предложение словацкого премьера Роберта Фицо провести встречу. Президент Украины опубликовал соответствующее сообщение в социальной сети Х. Написал коротко и ясно: "Хорошо. Приезжай в Киев в пятницу". Следует уточнить, что речь идет о 17 января.

Фицо отказался приезжать

Но Фицо, кажется, "дал заднюю". Вицеспикер парламента Словакии Тибор Гашпар заявил российскому пропагандистскому агентству ТАСС, что словацкий премьер не поедет в Киев по приглашению президента Украины. Как заявил Гашпар, который вместе с лидером Словацкой национальной партии Андреем Данко отправился на несколько дней в поездку в Россию, визит Фицо в Киев невозможен.

“Председатель правительства Фицо опубликовал открытое письмо для Зеленского и пригласил его на переговоры. Зеленский ответил, что нужно приехать в пятницу в Киев. Это невозможно. Я думаю, что этого не будет"», – заявил Гашпар.

Как приехать в Киев – это невозможно, а как в Москву – это с радостью, рукопожатиями и улыбками на фото. Напомним, что в конце декабря прошлого года Фицо катался в Россию, отчитывался о своей поездке у себя на странице в Facebook и четко заявил – ездил говорить о газе.

"Моя встреча была ответом на заявление президента Украины Владимира Зеленского, ответившего на мой вопрос в четверг, что он выступает против любого транзита газа через Украину на нашу территорию", – заявил Фицо.

Здесь следует прояснить ситуацию. Словакия импортировала до 90% газа из России, получала его по газопроводам, проходящим по территории Украины. 19 декабря во время саммита лидеров Евросоюза в Брюсселе украинский президент напомнил словацкому премьеру, что с Нового года не позволит пропускать по территории Украины российский газ, за который Кремль получает деньги и финансирует ими войну.

Между Зеленским и словацким премьером на саммите якобы возникла перепалка, пишет издание Politico со ссылкой на источники. Фицо посетовал, что Словакия теряет много денег без доступа к российскому газу, на что Зеленский ответил, что Украина теряет людей. А когда Фицо настоял, что это вопрос национальной безопасности Словакии, Зеленский якобы предложил ему погасить 500 миллионов долларов ущерба за счет замороженных российских активов, если он согласится на членство Украины в НАТО.

Собеседник Politico из советников президента Украины объяснил "эмоциональный" ответ украинского президента "аморальностью" просьбы Фицо.

"Зеленский предложил ему договориться с нашими партнерами. И сказал, что мы компенсируем Фицо его ущерб. А он поможет нам с нашей национальной безопасностью, поддержит нас в НАТО. Он сказал "нет"", – сообщил источник.

▶ На YouTube-канале ТСН можно просмотреть по этой ссылке видео: Фицо довел до истерики… студент с украинским флагом! Это нужно видеть!

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