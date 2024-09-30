Студентка медколледжа спасла жизнь 2-летнему мальчику, который попал в жуткое ДТП

Студентка медколледжа спасла жизнь малышу в Хмельницкой области. Двухлетний мальчик с родителями пострадал в автотрости и был без сознания. 16-летняя Адриана, проживающая неподалеку от места ДТП, первой прибежала и бросилась спасать пострадавших. Она смогла реанимировать малыша еще до приезда скорой.

Об этом говорится в сюжете корреспондентки ТСН Виктории Танасийчук.

Маленький Янчик месяц назад попал в ДТП. Авария произошла возле дома 16-летней Адрианы на въезде в Каменец-Подольский. Один из автомобилей превратился в металлолом. Здесь до сих пор все в щебнях стекла и запчастях.

ДТП

"Вижу, что три человека без сознания и я побежала спасать их", — говорит Адриана.

Водитель, везший семью, погиб на месте. Пассажиры тоже были неподвижны. Студентка 2-го курса медколледжа в первую очередь бросилась к малышу без сознания. Понимала – важна каждая секунда.

"Не ощущался пульс, он не дышал и ни на что не реагировал. Я начала проводить сердечно-легочную реанимацию, запрокинула голову, чтобы воздух пошел к его легким", — говорит девушка.

Адриана

Адриана в течение 5 минут реанимировала мальчика и наконец. В больницу Яна доставили уже в стабильном состоянии. Медики говорят, что в таких ситуациях крайне важно оказать первую медицинскую помощь до приезда скорой.

"Если будет остановка сердечной деятельности или дыхательной деятельности и в течение 5 минут, если кислород не доставляется, то уже будут необратимые изменения и в коре головного мозга и во всех органах. Поэтому важно с первой секунды начинать такие мероприятия", – говорит заведующий отделением анестезиологии и интенсивной терапии Каменец-Подольской городской больницы Леонид Гайсенюк.

Вся семья в тот вечер направлялась из Львова к родственникам в Каменец-Подольский, рассказывает Егор Михайлов. Их автомобиль протаранил пьяный водитель. Он сбежал, но его разыскали и заключили под стражу. Господина Егора ждет длительная реабилитация — недавно его прооперировали. Он даже не представляет, чем бы все кончилось, если бы не Адриана.

"Так как это было возле города и скорей ехать 20-30 минут, мой сын, а потом и я бы — умерли. Поэтому я ей буду благодарен всю жизнь. Это стрессовая ситуация, она сделала все максимально четко и правильно, что спасло нам жизнь ", – говорит пострадавший в ДТП Егор Михайлов.

Адриана с детства хотела быть врачом, рассказывает мама, тоже – медикиня. За отважный поступок в колледже студентку наградили именным стетоскопом. Благодарность она получила и от полицейских. Впрочем, говорит, лучшая награда для нее – это спасенная жизнь Яна. С его семьей теперь дружит.

После этого случая Адриана решила – будет хирургиней, чтобы спасать жизнь самых сложных пациентов.

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