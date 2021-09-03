Студенту на заметку: за сколько можно снять жилье в Киеве и как изменятся цены осенью

По итогам 2021 стоимость аренды квартир может вырасти на 25-30%.

Традиционно осень является пиковым периодом на рынке аренды жилья в крупных городах: люди возвращаются с отдыха, восстанавливается деловая активность, начинается обучение студентов в вузах. В то же время растут и цены на аренду квартир.

Однако, из-за пандемии и кризиса, который она вызвала, в 2021 году все иначе. Как говорят специалисты по недвижимости, рынок аренды до сих пор не вернулся на «допандемийний» уровень: цены после стремительного падения в середине прошлом году, растут очень медленно. К примеру, в августе подорожание стоимости аренды жилья составило лишь 2-3% вместо прогнозируемых 10-15%.

ТСН.ua подробно разбирался, какая стоимость аренды комнат и небольших квартир в Киеве по состоянию на начало сентября. Теперь объясняем, почему снять квартиру стало дороже и на сколько может вырасти стоимость аренды до конца года.

Небольшие квартиры и комнаты: за сколько их можно снять

По данным сайтов по поиску жилья, самое дешевое предложение для студентов в столице — кровать в комнате на 4 человек в квартире-хостеле, цены на которые стартуют от 700 грн/месяц. В эту стоимость, как говорится в объявлении, входят и коммунальные платежи.

Снять комнату в квартире (проживание с хозяином) в Киеве можно за 2 - 4 тыс. гривен в месяц. Самые дешевые варианты предлагают в Голосеевском и Оболонском районах: там можно снять жилье по цене в 1,2 -1,5 тыс. грн. Самые дорогие комнаты в квартире с владельцами — в Печерском и Дарницком районах, где они стоят от 2,5 до 5 тыс. грн.

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Аренда комнаты в квартире без хозяев обойдется несколько дороже — в среднем от 3 до 5 тыс. гривен. Самые дешевые варианты — в Голосеевском районе, где можно снять комнату от 1,7 тыс. грн, самые дорогие — на Печерске, там комната обойдется минимум в 5 тыс. грн.

Стоимость аренды однокомнатных квартир в Киеве стартует от 4 тыс. грн. За такие деньги можно снять маленькую смарт-квартиру в Голосеевском районе. Стоимость аренды «традиционных» квартир в столице стартует от 5 тыс. грн — за такие деньги можно снять квартиру в доме советской застройки в отдаленной части Троещины.

Несколько дороже аренда квартир в Подольском и Оболонском районах — там владельцы предлагают жилье от 5,5-6 тыс. грн. В среднем квартиры в домах советской застройки недалеко от метро можно найти по цене от 7 до 9 тыс. грн. Самые дорогие однокомнатные квартиры — в Печерском районе столицы. Там их стоимость стартует от 8 тыс. грн, а средняя цена — 11 тыс. грн.

«Пиковый» август: цены выросли, но не существенно

В начале августа прогнозировалось, что в течение месяца стоимость аренды квартир в Киеве и других крупных городах может возрасти. Сейчас специалисты по недвижимости констатируют: рост цены наблюдался, но медленный, а не стремительный. В течение месяца малогабаритные квартиры в домах советской застройки выросли в цене на 2-3%.

Как объяснил в комментарии ТСН.ua президент Ассоциации специалистов по недвижимости (риэлторов) Украины Юрий Пита, средняя стоимость аренды однокомнатных квартир в «хрущевках» — 5-6 тысяч гривен, а рост на несколько процентов — это не очень существенно, и он объясняется появлением дорогих предложений, условно, за 6,5 тысячи гривен.

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«Существенного роста цен на аренду жилья не произошло из-за неопределенности относительно формата обучения в вузах: студенты пока не знают, придется ли возвращаться в аудитории. А рынок аренды во всех крупных городах живет на 40-50% именно за счет студентов. Если Министерство образования примет решение о возвращении к офлайн-обучению, рост цен на аренду жилья будет более ощутимым», — говорит специалист.

По его словам, если же чиновники примут решение, что каждый университет самостоятельно определять, учиться онлайн или в аудиториях, определенный рост стоимости аренды тоже возможен, но он не будет стремительным и будет зависеть от конкретного города.

«Недавно главный санитарный врач Игорь Кузин заявил, что очередной локдаун могут ввести в ноябре. Подобные заявления тоже влияют на рынок. Арендаторы не хотят платить больше, ведь есть неуверенность в том, что будет в ближайшие месяцы. А для владельцев квартир, в свою очередь, главное — сдать квартиру и не остаться без клиента, иначе владелец не только не получит из квартиры прибыли, а ему придется платить «коммуналку» из своего кармана. Поэтому они и не торопятся повышать цены, они занимают более осторожную, выжидательную позицию», — говорит Юрий Пита.

Специалисты АСНУ отмечают, что после пандемии арендаторы стали больше учитывать стоимость квартиры, а не на ее расположения и условия.

«Пандемия фактически свела на нет все предыдущие договоренности: значительная доля арендаторов, которые выехали во время локдауна, вряд ли вернутся к предыдущим владельцам. Они ищут заново и пытаются найти более дешевые варианты: возможно, чуть подальше от метро, или же, если речь идет о студентах, снимать совместно с другом или подругой. Поэтому локация для арендаторов важна, условия проживания — также, но стоимость квартиры — является ключевым фактором», — объясняет Юрий Пита.

По его словам, арендаторы начинают искать более дешевые варианты и потому, что несколько снизилась их покупательная способность: хотя статистика говорит обратное, цены растут и люди вынуждены искать более дешевое жилье.

Что будет со стоимостью аренды осенью

При условии, что правительство не введет дополнительные карантинные ограничения и очередной локдаун, цены осенью могут существенно возрасти. Это произойдет в результате восстановления деловой жизни и возвращения студентов к офлайн-обучению в вузах.

«Осенью аренда квартир, преимущественно 1-, 2-комнатных в Киеве, Днепре, Львове, Одессе и Харькове может вырасти в пределах 10-15%, в других областных центрах — до 7-10%. Поэтому по итогам 2021 года стоимость аренды квартир в крупных городах может вырасти 25-30% и вернуться таким образом к «допандемийному» уровню», — прогнозирует Пита.

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В то же время, как прогнозируют в АСНУ, независимо от ситуации с пандемией COVID-19 и формы обучения студентов, в октябре и ноябре рынок аренды жилья стабилизируется и цены могут вырасти максимум на 2-3%. Так же не ожидается большого количества сделок.

Так, основным предохранителем к росту стоимости аренды квартир в октябре и ноябре станет повышение коммунальных платежей, которое ляжет на плечи арендаторов. В частности, ожидается, что платежки за отопление в этом году будут на 40-70% выше, в зависимости от города, чем в 2020 году.

«До сих пор неизвестно, каким будет повышение «коммуналки» в гривневом эквиваленте. Арендаторы спрашивают у владельцев, во сколько примерно обойдется отопление. А в старых домах, которые являются самыми популярными, платить придется сполна, ведь никаких регуляторов температуры там нет», — добавляет президент АСНУ.

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