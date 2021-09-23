Студенты из Ватикана и граждане Канады: Украина эвакуировала из Афганистана 96 человек

Студенты из Ватикана и граждане Канады: Украина эвакуировала из Афганистана 96 человек

Среди эвакуированных — граждане Украины, лица с видом на жительство и члены их семей. Еще несколько человек просили эвакуировать Ватикан и Канада.

В аэропорту "Борисполь" приземлился спецборт с Кабула. На борту — около 100 людей, об эвакуации которых переговоры продолжались последние несколько дней, на всех возможных уровнях. И только сегодня утром людей удалось эвакуировать из подконтрольного талибам Афганистана.

В аэропорту соотечественников встречал наш корреспондент Александр Загородный, говорится 23 сентября в сюжете ТСН.19:30.

"Мы пообщались с некоторыми пассажирами и они говорят, что это была невероятная спецоперация. Эвакуированные благодарили наших разведчиков, которые уже не первый едут в Афганистан и вывозят людей. Благодарили нашим дипломатам, работали, и даже пилотам, ведь сейчас улететь в Кабул — это не легкое дело", — отмечает Загородный.

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Один из эвакуированных рассказал, в этом месяце он пытался 15 раз попасть в аэропорт на самолет, но не смог. Люди говорят, что в Афганистане для них была реальная угроза жизни из-за того, что они — граждане других стран. Талибы к таким людям относятся мягко говоря неприветливо.

Всех пассажиров было 96. Это не только граждане Украины. Среди эвакуированных есть граждане Канады. Канада обратилась к Украине с просьбой вывезти ее людей из Кабула. Также на борту были студенты, планировали учиться в Ватикане. 18 студентов с семьями вывезли этим рейсом.

Люди, как вышли из самолета, рассказали, что очень переживают за украинских граждан, которые по разным причинам остались в Афганистане, ведь им там очень трудно.

Новости Украины: в Борисполе приземлился спецборт из Кабула с эвакуированными украинцами

Напомним, в августе после захвата власти в Афганистане боевиками группировки "Талибан" США и европейские страны начали эвакуацию своих граждан. Украина эвакуировала из Афганистана 700 человек и вошла в рейтинг государств-лидеров Европы по количеству эвакуированных.

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