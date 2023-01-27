"Стянули большое количество сил и средств": эксперт назвал возможные направления наступления россиян

На 12-м месяце войны снова все чаще из разных источников звучит информация о вероятном новом наступлении россиян. По оценкам мирового и украинского сообщества, оно может состояться в феврале-марте.

По оценкам военно-политического обозревателя группы "Информационное сопротивление" Александра Коваленко, сейчас в Украине есть 4 сложных плацдарма, где военная обстановка может измениться в любой день.

О наиболее реальных сценариях развития событий он рассказал в комментарии ТСН.ua.

"Речь идет о левобережной Херсонщине, Запорожской области, донецком и луганском плацдармах. Россияне концентрируют силы и средства в большом количестве, — говорит Коваленко. — Но из этих четырех плацдармов они могут вести наступательные действия только на одном — на донецком. Это единственный плацдарм, где они имеют более-менее налаженную логистику и имеют возможность вести наступательно-штурмовые действия. Постепенно они это делают в направлении Бахмута, Авдеевки, пытаются двигаться в направлении Северска, Угледара, но там большое количество линий обороны ВСУ, много важных высот для ведения артиллерийского огня, которые контролируются ВСУ. Россияне, хоть и имеют на этом плацдарме большую концентрацию сил и средств, но все они по состоянию на сегодняшний день недоукомплектованы технически. То есть нет достаточного количества техники".

По оценкам Коваленко, основная составляющая врага – пехота и поддержка артиллерии.

"Но с артиллерией у них не все хорошо из-за дефицита снарядов, — считает эксперт. — Это заметно из-за того, что они не могут долго держать высокий тепм ведения огня. Там есть возможность наступать, но она не полноценна. Если говорить о других направлениях, то присутствие сил и средств, которые есть на Луганщине и в Запорожской области – скорее для обороны. Проблема с артиллерией больше, чем на донецком плацдарме. Если они на Луганщине или в Запорожской области перейдут к наступлению, то ресурса им хватит на полторы-две недели. В случае уничтожения этого ресурса они не смогут держать оборону. Они не смогут блокировать контрнаступление ВСУ. Поэтому, если резюмировать, наступление оккупантов более вероятно на донецком плацдарме ".

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