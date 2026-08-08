"Стянули под Москву три кольца защиты": Зеленский рассказал, как Кремль "кинул" регионы и границы РФ

В Москву взимают ПВО со всей России / © ТСН.ua

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Чтобы уберечь свою столицу от зеркальных ответов Украины за удары по гражданской инфраструктуре, российское руководство сосредоточило вокруг Москвы сразу три мощных кольца противовоздушной обороны . Для создания такого плотного купола врагу пришлось взыскать системы ПВО практически со всех уголков своей огромной территории, фактически оставив без должной защиты другие регионы и границы.

Об этом рассказал президент Украины Владимир Зеленский в эксклюзивном интервью журналистке ТСН.ua Елене Черняковой.

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Защита Москвы и зеркальный ответ Украины

По словам президента, Кремль осознает неизбежность украинских ответов на свои террористические атаки, поэтому приоритетно защищает объекты энергетики, электричество и ключевые структуры в Москве и в меньшей степени в Санкт-Петербурге. Усиление наблюдается и вокруг портовой инфраструктуры, однако украинским средствам поражения все равно удается систематически преодолевать вражеские барьеры.

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Зеленский подчеркнул, что любой, даже самый мощный щит ПВО со временем разряжается и истощается во время интенсивных атак. Украина постоянно разрабатывает и внедряет новые технологические решения, позволяющие добиваться целей в глубине территории агрессора и заставляют врага ощущать цену собственной агрессии.

Успешная операция и колоссальные убытки врага

Ярким примером эффективного симметричного ответа стала масштабная спецоперация против логистики окупантов в ответ на попытки РФ заблокировать украинские пути. В результате скоординированных действий всех структур безопасности враг понес потрясающие финансовые и материальные убытки, которые оцениваются в триллион рублей.

«У нас был план, он есть план, и там месяц-сорок дней для выполнения той или иной операции. Безусловно, я доволен», – подчеркнул Владимир Зеленский.

Президент особо отметил, что эта очень успешная операция стала результатом сплоченной и высокопрофессиональной работы всех составляющих Сил обороны Украины. К ее планированию и реализации присоединились Вооруженные силы Украины, Силы специальных операций, Главное управление разведки, Служба безопасности Украины и Служба внешней разведки.

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Напомним, Путин превращает Москву в многослойную цитадель . В городе возводят новые позиции ПВО и радиолокационные станции

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