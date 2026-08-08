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"Стянули под Москву три кольца защиты": Зеленский рассказал, как Кремль "кинул" регионы и границы РФ
Российское командование вынуждено снимать комплексы противовоздушной обороны с отдаленных регионов и границ, чтобы создать три эшелонированных круга защиты вокруг Москвы.
Чтобы уберечь свою столицу от зеркальных ответов Украины за удары по гражданской инфраструктуре, российское руководство сосредоточило вокруг Москвы сразу три мощных кольца противовоздушной обороны . Для создания такого плотного купола врагу пришлось взыскать системы ПВО практически со всех уголков своей огромной территории, фактически оставив без должной защиты другие регионы и границы.
Об этом рассказал президент Украины Владимир Зеленский в эксклюзивном интервью журналистке ТСН.ua Елене Черняковой.
Защита Москвы и зеркальный ответ Украины
По словам президента, Кремль осознает неизбежность украинских ответов на свои террористические атаки, поэтому приоритетно защищает объекты энергетики, электричество и ключевые структуры в Москве и в меньшей степени в Санкт-Петербурге. Усиление наблюдается и вокруг портовой инфраструктуры, однако украинским средствам поражения все равно удается систематически преодолевать вражеские барьеры.
Зеленский подчеркнул, что любой, даже самый мощный щит ПВО со временем разряжается и истощается во время интенсивных атак. Украина постоянно разрабатывает и внедряет новые технологические решения, позволяющие добиваться целей в глубине территории агрессора и заставляют врага ощущать цену собственной агрессии.
Успешная операция и колоссальные убытки врага
Ярким примером эффективного симметричного ответа стала масштабная спецоперация против логистики окупантов в ответ на попытки РФ заблокировать украинские пути. В результате скоординированных действий всех структур безопасности враг понес потрясающие финансовые и материальные убытки, которые оцениваются в триллион рублей.
«У нас был план, он есть план, и там месяц-сорок дней для выполнения той или иной операции. Безусловно, я доволен», – подчеркнул Владимир Зеленский.
Президент особо отметил, что эта очень успешная операция стала результатом сплоченной и высокопрофессиональной работы всех составляющих Сил обороны Украины. К ее планированию и реализации присоединились Вооруженные силы Украины, Силы специальных операций, Главное управление разведки, Служба безопасности Украины и Служба внешней разведки.
Напомним, Путин превращает Москву в многослойную цитадель . В городе возводят новые позиции ПВО и радиолокационные станции