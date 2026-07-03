"Стыд и ужас": на Троещине открытие Аллеи Героев обернулось громким скандалом

Открытие Аллеи Героев в Киеве обернулось громким скандалом

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В Киеве разразился громкий скандал вокруг Аллеи Героев, которую во вторник, 30 июня, открыли в Деснянском районе. Большинство людей возмущены как местом размещения аллеи, так и ее внешним видом. Если коротко, то жители называют мемориал — «стыд и ужас», а некоторые даже плакали от такого увековечения. Люди убеждены: если так увековечить память о павших воинах, то лучше этого вообще не делать до окончания войны.

Скандал на Троещине стремительно набирает обороты. Родственники павших защитников рассказывают, почему именно их не устраивает такое чествование памяти.

Почему родственники погибших воинов отказались от участия в проекте

Для Людмилы Король погибший на войне племянник был как сын. Семья два года всячески помогала бойцу, пока он сражался на фронте. А потом еще два года отчаянно искали его — племянник считался пропавшим без вести. Похоронить героя смогли только в апреле этого года. Людмила взялась за сохранение памяти о погибшем: ходила в школу, где учился племянник, чтобы там установили памятную табличку, а затем и на доме, где он жил.

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Когда же Людмила узнала об обустройстве официальной Аллеи Героев на Троещине и увидела бетонные столбы на задворках местной РГА, семья отказалась давать фотографию своего героя.

«Люди, потерявшие на войне родных, живут памятью о них, потому что эта рана очень болит, — рассказывает ТСН.ua Людмила Король. — Когда я увидела эти бетонные сваи, то несколько дней ходила в шоке. В РГА нам рассказывали, что это «рабочий процесс» и до открытия все будет смотреться по-другому. Но ничего не изменилось, нас просто обманули. Это просто ужас и позор. Фото моего племянника на Аллее нет, потому что, когда я увидела этот ужас, его фото мы просто не предоставили».

Женщина подчеркивает, что родственники погибших жителей Троещины не собираются молчать и намерены бороться за достойную память для своих героев.

«Мы объединились и будем бороться дальше. Против Аллеи в таком виде выступают уже 200 человек. Многие даже не знали, что мемориал уже открывают. Когда увидели мою публикацию в соцсетях перед открытием, многие были шокированы и тоже выступают против. Были даже те, кто хотел снять фотографии своих родных со столбов еще до открытия Аллеи. Но они хорошо посажены на клей и снять их можно только ломом. За два дня до открытия одна женщина ходила с заявлением о том, чтобы их фото не размещали на столбе, но ей отказали, сказали: поздно, фото там будет висеть», — делится женщина.

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Игнорирование общенациональной скорби и бегство главы РГА

У многих людей, пришедших на церемонию, складывалось стойкое впечатление, что их обманули. Во время торжества присутствующие молчали, но возмущение вызвало поведение руководства. Глава района Максим Бахматов объявил собственную минуту молчания, а когда весь Киев в 9:00 замер в общенациональной скорби, он продолжал произносить свою речь.

По словам Людмилы Король, когда же официальная часть завершилась, люди уже не сдержали эмоций. Они начали громко кричать и задавать острые вопросы главе района относительно свай и фотографий на них. К разговору присоединились и журналисты, однако господин Бахматов просто убежал от собравшихся.

«Когда родственники приходили подавать заявки для Аллеи Славы на своего героя, то им показывали два варианта будущего места памяти: вариант с бетонными столбами, но совсем другой формы с другими местами под фото, а также вариант с баннерами, — напоминает Людмила Король. — Чиновники нахваливали вариант с бетоном, мол, он долговечнее и надежнее, а баннеры — недолговечны. Конечно, люди соглашались на долговечный вариант со столбами. Именно поэтому родственники, которые пришли на открытие аллеи и увидели весь этот ужас, не могли сдержать слез от отчаяния и стыда. Им показывали совершенно другие эскизы этих столбов!».

Дефекты бетона и искажения воинских званий

Жители Троещины выделяют несколько наиболее болезненных проблем новообразованной Аллеи:

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Форма конструкций: Столбы, на которых разместили фотографии, выглядят как самые дешевые строительные сваи или обычные бордюры, просто вертикально закопанные в землю. На них уже видны подтеки, темные и зеленые пятна, местами бетон даже откололся. Кроме того, они гораздо уже, чем в утвержденной концепции, которую показывали людям. Это больше похоже на заброшенное строительство, чем на мемориал.

Некачественные черно-белые фото: Фотографии вызывают удручающие ассоциации, хотя родственники ожидали увидеть большие цветные портреты. Более того, сама печать оказалась бракованной — на некоторых лицах заметны пятна, у кого-то они есть даже на зубах. В РГА такое решение объяснили тем, что у матери одного из павших было только черно-белое фото сына, поэтому всех решили уравнить.

«Это полная чушь, потому что мы живем не в 1945 году, — возмущается Людмила. — Сейчас любое приложение может сделать из черно-белого фото цветное. Той женщине, потерявшей сына, было бы наоборот приятнее увидеть его на цветной фотографии. А это при желании можно было сделать, просто такого желания не было. Нам рассказали, что как раз фотографиями в Аллее занимался человек, который не очень разбирается в технологиях ИИ, но хорошо разбирается, с какой стороны на фото должны быть шевроны и награды. Вот такой уровень подготовки мемориала!».

Путаница в подписях: Под фотографиями, по словам Людмилы, царит хаос. У некоторых написано «рядовой», хотя такого звания в украинской армии официально нет (существует звание «солдат»). У многих павших не указаны позывные, у кого-то лаконично указано «командир», но без уточнения, чем именно командовал военный. Глава района Максим Бахматов пообещал, что, возможно, на столбах еще будут QR-коды, однако люди постарше не умеют ими пользоваться и хотели бы прочитать информацию непосредственно на обелиске.

Недальновидность планирования и неудачное расположение

В районе уже более 853 защитников-деснянцев вернулись «на щите». Однако на установленных скандальных столбах разместилось всего 209 фотографий.

«Мы подсчитали: если чиновники установят эти бетонные столбы-пали до конца клумб, то туда поместится информация о 550–600 защитниках, а куда они будут ставить еще более 250? — подчеркивает Людмила Король. — Это вообще свидетельствует о недальновидности чиновников, которын даже не понимают тему, за которую взялись. Надо было все подробнее просчитать, продумать. В конце концов, хотя бы отдавать себе отчет, что война у нас еще не закончилась и павшие, к сожалению, будут еще».

Больше всего родственников возмущает то, что аллею фактически «спрятали» от глаз в прогулочной зоне, хотя перед самым зданием РГА много свободного и видного места.

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«Столбы с фотографиями разместили в месте, где гуляют мамы с колясками, проводятся всевозможные развлекательные мероприятия, где собираются молодые люди. Там уже сейчас рядом с обелисками танцуют с детьми аниматоры в костюмах разных зверей. То есть это превратится в танцы на костях — кто-то будет приходить почтить память героя, а рядом будет греметь музыка и будут танцевать люди. Мы уже даже не против столбов, но пусть они будут именно у здания РГА на видном месте», — добавляет Людмила.

Позиция КГГА: проект не согласовывали

Директор Департамента градостроительства и архитектуры КГГА Александр Свистунов официально сообщил:

Проект не поступал на рассмотрение: Никаких проектных материалов, концепций или визуальных решений по Аллее Героев в Деснянском районе в профильный Департамент КГГА не поступало. Мнение семей проигнорировано: У КГГА нет информации о том, учитывал ли заказчик (РГА) позицию семей павших воинов и ветеранского сообщества. Призыв к профессиональному подходу Александр Свистунов подчеркнул, что районные администрации принимают такие решения самостоятельно, однако создание пространств памяти требует особой ответственности. К разработке обязательно нужно привлекать профессиональных архитекторов, урбанистов, художников, а сами инициаторы должны получать консультации уполномоченных органов для гармонической интеграции мемориалов в городское пространство.

Секретная смета и требования общины

До сих пор остается тайной сумма, потраченная на обустройство объекта. Глава района рассказывал людям, что государство не выделяло денег, а мемориал построили за средства меценатов и бизнесменов. И он сам объявил сбор средств на Аллею от благотворителей.

«На открытии нам не показали ни сметы, ни меценатов, профинансировавших строительство. Нас просто избегают. Хотя мы как семьи героев готовы были сами профинансировать работы на 30, 50 или даже на все 100%. В то же время, увидев волну недовольства, Максим Бахматов начал заявлять, что концепция еще не завершена, там якобы должен появиться еще какой-то „цоколь сверху“, а окончательное открытие Аллеи вроде бы состоится 15 июля», — отмечает Людмила.

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По ее словам, община настроена решительно и требует полностью изменить концепцию Аллеи, взяв в пример Голосеевский район.

«Там память воинов увековечили большими цветными портретами на качественном оргстекле, где на каждом таком баннере вмещается по 5 цветных фотографий с подписями. Поэтому родственники павших требуют убрать бетонные столбы и обустроить пространство на видном месте возле РГА в том виде, как это видят именно семьи героев», — отмечает Людмила Король.

В Деснянской РГА времени для комментариев не нашли

ТСН.ua обратился к пресс-службе Максима Бахматова с просьбой прокомментировать все острые вопросы по поводу Аллеи Героев, которые волнуют горожан.

Сначала комментарий были готовы предоставить, а затем сообщили, что разговор не состоится.

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«Официальная позиция будет обнародована в наших каналах — ее можно использовать как целостный комментарий в материале», — сообщили в пресс-службе председателя Деснянской РГА.

Но официальной позиции к моменту публикации так и не появилось.

Дата публикации 13:58, 27.06.26 Количество просмотров 40 Настоящее чудо в Черниговской области: как восстанавливают казацкую усадьбу XVIII века

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