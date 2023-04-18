Стыд на весь мир: россияне провалили 16 сроков захвата Донбасса — Маломуж

Российские войска провалили 16 конкретных сроков захвата Донецкой и Луганской областей. Все силы РФ брошены на Бахмут – это их главная цель на сегодняшний день.

Об этом рассказал генерал армии Украины, руководитель Службы внешней разведки Украины (2005-2010 гг.) Николай Маломуж в эфире телеканала FREEDOM.

"Путин отдавал распоряжению Шойгу, Герасимову, Пригожину. Все эти сроки провалены. Россия все-таки пыталась и продолжает пытаться выполнить эту задачу, но уже не имея стратегических сил и средств. Самое главное, что они выдохлись стратегически. Мы взорвали оборонную мощь российской армии, особенно профессиональную часть и наемников, которые были боеспособными, которые могли вести активные боевые действия в любых точках мира, даже в Сирии они активно использовали ВДВ, десантно-штурмовые войска и морскую пехоту. В Украине они провалились. Поэтому в данной ситуации они еще пытаются подтянуть несколько боеспособных частей, например, дивизию ВДВ, чтобы все-таки захватить Бахмут, возможно, продвинуться в направлении Авдеевки, Марьинки, Лимана, упорнее держать направление Сватово-Кременная", — отметил он.

По мнению Маломужа, ВСУ вряд ли сейчас начнут наступательные операции. Поэтому идет определенный паритет, но у Украины уже есть потенциальные перспективы.

"Все, что они могли сюда бросить, они уже бросили. Уничтожение ежедневно от 500 до 1100 человек – это фактически обесценивание всех сил РФ не только на этом направлении, а в целом сил, которые они бросают на войну в Украине. Сейчас мы можем реально констатировать тот факт, что Россия, которая наметила в последние месяцы провести системно наступательные операции и не только на Донецком, Луганском, Запорожском направлениях. Это все уже провалилось. Перспектив там уже нет. Но есть локальные задачи, которые они все же пытаются выполнить - это захватить Бахмут, Авдеевку, возможно, еще несколько населенных пунктов", - добавил он.

Самое главное, по мнению Маломужа, Путин сейчас фактически теряет свое лицо.

"Он (Путин – ред.) и его команда уже много раз заявляли, что Донецкая область уже практически оккупирована, Бахмут давно захвачен. Этого нет на самом деле. Для него это уже момент истины лично. Каждый день он дает распоряжение, какие силы еще дополнительно бросить, требует угрозами увольнения своих командующих.То есть ничего не получается. От некоторых ситуаций он в состоянии прострации — не понимает, как это может быть. Все силы задействованы, все средства, используется тактика нанесения ударов авиацией, они уничтожают все, что живет. Но наши бойцы и командиры стоят, более того, они проводят и контрудары, контратаки и дальше, что самое главное, уничтожают все силы и средства, не только живую силу, но и огневые средства, склады, боеприпасы, то есть те резервы, которые они еще могут задействовать для наступательных операций. Этот этап, я считаю, они проиграли", — подчеркнул он.

По словам Маломужа, россияне сейчас уже боятся наших контрнаступлений, в ряде регионов уже идет эвакуация или готовятся бежать. Это, в первую очередь, гражданское население или представители спецслужб, проводивших там репрессивные действия.

"А российские военные здесь уже не понимают, какая у них будет перспектива на фронте. Скорее всего, они думают, что будут уничтожены. Не только бойцы, но и командиры уже понимают, что выиграть что-то невозможно. Да, Путин планирует какие-то новые резервы. Но это уже на более далекую перспективу — мобилизация, подтягивание новых систем вооружения, закупка техники, но для этого нужно 5-6 месяцев и, конечно, условие, что мы не приступим к наступательным операциям. Мы им этого шанса не дадим, поэтому сегодня можем говорить о том, что стратегическая наступательная операция провалилась, тактические направления еще будут работать", – резюмировал генерал.

Напомним, ранее Данилов заявлял, что Украина перед предстоящим контрнаступлением получает оружие от партнеров, однако есть определенные задержки. Он также информировал, что не все партнеры откликнулись.

Заметим, по словам министра обороны Алексея Резникова, Запад не предоставляет Украине все необходимое вооружение из-за давно утратившей актуальность "догмы" — не провоцировать Россию.