Субсидии в Украине: что изменилось в 2026 году

Субсидия в Украине

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В Украине с осени действуют два важных изменения в правилах назначения и перерасчета субсидий для малообеспеченных семей.

Об этом сообщает Пенсионный фонд Украины, который с 2022 года занимается субсидиями, говорится в материале ТСН.ua.

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Первое изменение касается новых правил мониторинга доходов. Теперь ПФУ не просто проверяет доходы дважды в год во время смены сезонов, а проводит внутрисезонный автоматический мониторинг в марте и августе.

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Если доходы семьи выросли или уменьшились на 50% и более, ПФУ через цифровые реестры видят, что среднемесячный доход семьи изменился более чем наполовину по сравнению с базовым периодом.

В таком случае программа самостоятельно, без участия человека, перечисляет субсидию посреди сезона. Если семья обеднела, сумму субсидии на карту автоматически увеличивают. Если существенно разбогатела — субсидию уменьшают или отменяют.

Если доходы снизились менее чем на 50%, например, на 30% или 49%, автоматического перечисления не будет. Как разъяснили на горячей линии ПФУ, нужно лично или онлайн через портал ПФУ или Действие подать новое заявление, добавив документы об уменьшении заработка — справку с работы о зарплате, выдержку о закрытии ФЛП и т.д. В таком случае ПФУ обязан провести индивидуальный перерасчет по актуальным доходам.

Второе изменение касается социальных стандартов. После двухлетней заморозки правительство заложило в Госбюджет-2026 новые показатели: общий прожиточный минимум вырос с 2920 до 3209 грн.

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Для получателей субсидий это означает снижение обязательного процента платежа для семей, поскольку прожиточный минимум находится в знаменателе формулы для расчета субсидий.

Таким образом, при одинаковых доходах в 2026 году субсидиант заплатит за коммунальные услуги немного меньше собственных денег, а государство покроет большую часть платежки.

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