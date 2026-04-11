Субсидии в Украине

По закону, право на субсидию в Украине имеют семьи, у которых плата за ЖКУ больше, чем обязательный платеж (ОП). Он рассчитывается индивидуально и зависит только от доходов семьи.

Об этом рассказывает ТСН.ua.

ОП домохозяйства (Д) в процентах от величины совокупного дохода семьи исчисляется по формуле:

ОП = среднемесячный совокупный доход Д/количество членов Д/базовый средний прожиточный минимум на одного человека в месяц, на 1 января 2026 он равен 3074 грн /2×15%.

Пример расчета ОП для семьи из двух пенсионеров

ОП =10000 грн/2 человека/3074 грн/2×15% = 12,2% от дохода семьи. В гривнах обязательный платеж по ЖКУ равен 1220 грн, если сумма в квитанциях больше, остальное доплатит государство.

Поскольку субсидия рассчитывается как разница между суммой воротника и обязательным процентом платежа от дохода, то рост пенсии на 12,1% приводит к тому, что семья должна платить за амбарное больше самостоятельно, вплоть до полной отмены субсидии.

