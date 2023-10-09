Субсидии в Украине: кто может получить льготы, куда обращаться и что делать переселенцам

Пенсионный фонд делает перерасчет субсидий на отопительный период. В прошлом сезоне пособие получали почти два миллиона домохозяйств. На нынешнюю зиму прогнозируют, что количество субсидиантов вырастет на 10%.

Об этом идет речь в сюжете корреспондентки ТСН Инна Боднар.

Переселенцы имеют право на субсидию по новому месту жительства

В отделе обслуживания Пенсионного фонда в одном из районов Киева в очереди ждут люди, чтобы оформить субсидию. Среди них и Галина Григорьевна. Женщина родом из оккупированных Олешек. Оттуда уехала вместе с мужем. Сейчас они живут в арендованном доме в Киеве и хотят оформить субсидию.

Очереди на оформление субсидий в Киеве

"Мы там получали, в Олешках, потому что мы пенсионеры. А теперь мы приехали сюда. Хозяин нам дал все счета", — говорит Галина Ильницкая.

Внутри перемещенные лица имеют право на субсидии. Если они получали это пособие раньше, то по месту регистрации эти выплаты приостановят и переназначат уже по месту фактического проживания. Процедуру объясняют в Пенсионном фонде, который сейчас занимается субсидиями. В этом месяце, подчеркивают, стартовал процесс пересчета финансовой помощи на отапливаемый период.

"Нужно идти, тем кому жилищная субсидия не была назначена. И раньше они не обращались. Но они понимают, что их доходы могут дать право на получение субсидии", — говорит директор департамента Пенсионного фонда Украины Елена Охрименко.

Директор департамента Пенсионного фонда Украины Елена Охрименко.

В Украине станет больше получателей субсидий

В предыдущий отопительный сезон субсидию получали около 2 миллионов домохозяйств. На лето с помощью на оплату осталась лишь треть субсидиантов. Части выплаты либо приостановили, либо отменили.

Субсидию отменяют, если семья приобрела новый автомобиль или недвижимость, появился депозит более чем в 100 тысяч гривен. Отказывают в субсидии, если есть долг за коммуналку. Или кто-то из взрослых в семье не учится, официально не работает и не стал на учет в Центре занятости.

Кому отказывают в получении субсидии

В Пенсионном фонде ожидают, что на зиму будет на 10% больше получателей субсидии от прошлогоднего показателя.

"Вырос тариф на электроэнергию, так и возросла стоимость отоплением электроэнергией. Обычно они придут сегодня с заявлениями на субсидии. До 10% мы планируем, что увеличится людей по субсидии", — говорит директор департамента Пенсионного фонда Украины Елена Охрименко.

Чтобы хватило на всех денег — в бюджете, проект которого представило правительство, на программу жилищных субсидий, выделено почти 50 млрд грн. Это на 12 млрд грн больше, чем в прошлом.

Если за последний год в жизни ничего не изменилось: ничего дорого не приобретено, никто в квартиру не вписан и не выписан, таким гражданам никуда ходить не нужно. Субсидию им переназначат автоматически.

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Напомним, все внутренне перемещенные лица могут оформить субсидию.

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