Суд арестовал президента УАФ Павелко: за него внесли залог

Павелко избрали меру пресечения в производстве о закупке оборудования для строительства футбольных полей.

Печерский суд назначил президенту Украинской ассоциации футбола и экс-нардепу Андрею Павелко меру пресечения в виде ареста. Однако глава УАФ – снова на свободе.

Об этом говорится в сюжете ТСН 19:30 за 29 ноября 2022 года.

Павелко вправе внести залог в размере 9 миллионов 880 тысяч гривен.

Накануне в Печерском суде столицы избрали Павелку избрали меру пресечения. На заседание бывший народный депутат и глава бюджетного комитета пришел с поддержкой. Кроме адвокатов, Павелко сопровождали и подчиненные ему функционеры Украинской ассоциации футбола: известные в советские времена футболисты Олег Блохин, Игорь Беланов, Алексей Михайличенко и Анатолий Демьяненко. Еще до начала слушания дела, а соответственно и до оглашения вердикта суда, они хотели взять подозреваемого в коррупции шефа на поруки.

Сегодня ему выбирали меру пресечения в производстве о закупке оборудования для строительства футбольных полей. Следствие считает, что при оплате станков, УАФ переплатила компании-прокладке из Эмиратов миллион евро.

Заседание длилось несколько часов, после чего судья объявила решение – арест до 22 января, или залог почти в десять миллионов гривен.

Аналогичную меру пресечения по этому же делу, вчера получил и подчиненный Павелко – генсек УАФ Юрий Записоцкий. Он провел в Лукьяновском СИЗО ночь, а утром внесли залог. Также уже к вечеру десять миллионов внесли и за Андрея Павелко, и ночь он проведет в загородном доме своей матери, с сотнями пар обуви и кожаным манекеном с головой орла.

Напомним, Печерский суд Киева должен был избрать меру пресечения президенту УАФ Андрею Павелко и генеральному секретарю Юрию Записоцкому еще 25 ноября. Но "удивительным образом" стало известно о заминировании здания суда.

В конце октября 2022 года в доме президента УАФ прошли обыски. К журналистам ТСН попали видео следственных действий. На кадрах видно, с каким размахом живет футбольный функционер.

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