Суд избирает Ермаку меру пресечения: онлайн-трансляция

Андрей Ермак вместе с адвокатом в судебном зале 14 мая / © ТСН

Высший антикоррупционный суд Украины 14 мая продолжил заседание по избранию меры пресечения для экс-руководителя Офиса президента Украины Андрея Ермака. Его подозревают в легализации имущества, полученного преступным путем, на сумму 460 млн грн.

В среду ВАКС третий день подряд проводит заседание, рассматривая вопрос об избрании меры пресечения для Ермака.

Напомним, накануне экс-глава ОП в суде отверг обвинения относительно имущества в городке «Династия», заявив, что все состояние указано в проверенных декларациях. Он подчеркнул, что с начала полномасштабной войны почти постоянно находился в Офисе президента и не имел времени на покупку или аренду недвижимости.

Ермак также отрицает наличие псевдонимов и напомнил, что сейчас является частным лицом, поэтому просит суд опираться только на факты, касающиеся периода его госслужбы.

В чем подозревают Андрея Ермака — подробности дела

11 мая Специализированная антикоррупционная прокуратура и Национальное антикоррупционное бюро объявили подозрение Ермаку по делу о возможной легализации 460 млн грн по ч. 3 ст. 209 УКУ. По данным следствия, средства могли быть связаны со строительством элитного жилого комплекса «Династия» под Киевом.

Как утверждают правоохранители, в материалах дела бывший руководитель Офиса президента якобы фигурирует под кодовым обозначением «R2». Следователи также ссылаются на записи 2021 — 2022 годов, где, по их версии, обсуждался дизайн будущего имения.

Куратором проекта правоохранители считают бывшего министра развития громад и территорий Алексея Чернышева.

Позже в САП раскрыли детали дела «Династии». По версии следствия, из-за нехватки средств Чернышов привлек Ермака и бизнесмена Тимура Миндича. Проект предусматривал четыре объекта: резиденции для Ермака (R2), Миндича (R3), Чернышова (R4) и общую спа-зону (R0). Следствие утверждает, что Чернышов обеспечивал землю и кадры, Миндич занимался финансированием и конспирацией, а Ермак выступал одним из исполнителей, финансируя свой дом. Основным источником средств (72%) прокуроры называют коррупцию в энергетике и «бекофис Миндича», а также фиктивные компании. Только проектирование городка стоило 735 тыс. долл., из которых 178 тыс. пришлось на дом экс-главы ОП.

